Suisse: le ministère de l'Economie rabote ses prévisions de croissance

Le ministère suisse de l'Economie a légèrement revu à la baisse jeudi ses prévisions de croissance pour 2026 et 2027 face au climat d'incertitude élevé qui assombrit les perspectives.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Pour 2026, le groupe d'experts de la Confédération, qui est chargé de réaliser des prévisions pour le ministère de l'Economie, table désormais sur une progression plus modérée du produit intérieur brut (PIB), à 0,9%, contre 1% attendu auparavant, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Le ministère, qui met à jour ses prévisions tous les trois mois, a également raboté sa prévision de croissance pour 2027, à 1,6%, contre 1,7% attendu lors de ses précédentes prévisions publiées mi-mars, deux semaines et demi après le début du conflit au Moyen-Orient.

Depuis, le groupe d'experts à révisé à la hausse ses estimations pour les prix moyens du pétrole en 2026 et 2027, détaille le ministère.

Il a également remonté ses prévisions d'inflation à 0,6% pour 2026 et 2027, contre respectivement 0,4% et 0,5% attendu auparavant.

Avec le conflit au Moyen-Orient et l'envolée des prix du pétrole, la Suisse n'a pas échappé à la poussée d'inflation, mais elle est restée bien moindre que dans d'autres pays en Europe ou aux Etats-Unis.

Alors qu'elle stagnait à 0,1% en janvier et février, l'inflation en Suisse est remontée à 0,3% en mars, puis à 0,6% en avril et mai. Par comparaison, elle se situait à 3,2% en mai dans la zone euro.

Jeudi, la banque centrale suisse a laissé son taux d'intérêt directeur inchangé à 0% mais a elle aussi très légèrement relevé ses prévisions d'inflation à 0,6% pour 2026 et 2027 (contre 0,5% précédemment).