Wall Street progresse, l'optimisme autour de l'accord avec l'Iran compensant le ton belliciste de la Fed ; Intel bondit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,36%, S&P 500 +0,91%, Nasdaq +1,25%

* Intel en hausse après l'annonce par Trump d'un partenariat entre l'entreprise et Apple pour la conception de puces

* Accenture s'effondre après avoir revu à la baisse la fourchette haute de ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice

* Les chiffres montrent une baisse des demandes hebdomadaires d’allocations chômage dans un contexte de faibles licenciements

(Mise à jour des cours en fin de matinée) par Twesha Dikshit et Joel Jose

Les actions américaines ont rebondi jeudi, les titres du secteur des semi-conducteurs menant la hausse, l’optimisme concernant un accord de paix au Moyen-Orient ayant compensé les inquiétudes liées à une politique monétaire restrictive de la Réserve fédérale sous la houlette de son nouveau président, Kevin Warsh.

L’action Intel INTC.O a bondi de près de 8% pour atteindre un niveau record après que le président américain Donald Trump a déclaré qu’Apple AAPL.O avait accepté de collaborer avec la société pour concevoir et fabriquer ses puces aux États-Unis.

D'autres valeurs du secteur des puces électroniques ont également progressé. Nvidia NVDA.O a gagné 2,3%, tandis que Micron MU.O et Marvell Technology MRVL.O ont respectivement progressé de plus de 8,4% et 12%.

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a atteint un niveau record et était en hausse de 6,3%, tandis que l’indice technologique S&P 500 .SPLRCT a progressé de 2,5%

Les trois principaux indices avaient chuté lors de la séance précédente, les investisseurs anticipant de nouvelles hausses des taux de la Réserve fédérale , après que Warsh eut souligné la nécessité de juguler l’inflation et que d’autres décideurs politiques eurent laissé entrevoir une hausse des coûts d’emprunt.

Par ailleurs, les États-Unis et l’Iran ont publié le texte d’un accord provisoire signé qui prolonge le cessez-le-feu d’avril de 60 jours supplémentaires afin de permettre aux deux parties de parvenir à un accord définitif.

Les cours du pétrole ont chuté de près de 3%, atteignant leur plus bas niveau depuis le premier jour de cotation de la guerre en Iran, entretenant ainsi l’espoir que l’inflation puisse être maîtrisée sans hausse des taux d’intérêt.

“La signature de l’accord initial entre les États-Unis et l’Iran a apporté un regain de confiance”, a déclaré Jim Baird, directeur des investissements chez Plante Moran Financial Advisors.

La baisse des cours du pétrole “devrait apporter un certain soulagement à court terme, tant en termes d’inflation que pour permettre à la Fed de disposer d’une marge de manœuvre supplémentaire afin de continuer à évaluer la situation actuelle et, au moins, de repousser quelque peu la pression selon laquelle elle devra relever ses taux avant la fin de l’année”.

Selon l’outil FedWatch du CME Group, les marchés anticipent actuellement une probabilité de 50% d’une hausse des taux de 25 points de base en septembre, contre 27% mercredi.

Sept des onze principaux secteurs du S&P 500 ont progressé, les services aux collectivités .SPLRCU et les valeurs industrielles .SPLRCI gagnant chacun près de 1,3%.

L'indice Russell 2000 des petites capitalisations .RUT a progressé de 1,5%.

L'action Accenture ACN.N a chuté de près de 16,6% après que la société a revu à la baisse la fourchette haute de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel. Ses concurrents Cognizant Technology Solutions CTSH.O et IBM IBM.N ont reculé respectivement de 9 , 1 % et 5,7%.

Le secteur des logiciels du S&P 500 .SPLRCIS a été entraîné vers son plus bas niveau depuis plus de deux mois, perdant 1,5%.

À 11h23 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 184,68 points, soit 0,36%, à 51.677,23, le S&P 500 .SPX gagnait 67,24 points, soit 0,91%, à 7.487,34 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 324,76 points, soit 1,25%, à 26.344,72.

Les marchés ont regagné le terrain perdu lors de la chute de début juin, grâce à une économie résiliente, à un rebond qui s'étend au-delà des valeurs technologiques et à l'optimisme suscité par un accord entre les États-Unis et l'Iran, qui a redonné confiance aux investisseurs.

Les trois indices étaient en passe de terminer en hausse pour la deuxième semaine consécutive avant le jour férié du Juneteenth, vendredi.

Côté données, les chiffres du ministère du Travail ont montré que le nombre d’Américains ayant déposé une demande d’allocations chômage avait baissé la semaine dernière, les licenciements restant faibles.

Jeudi marque également l’expiration simultanée, qui a lieu une fois par trimestre, des contrats dérivés liés aux actions, aux options sur indices et aux contrats à terme, un phénomène également appelé “triple witching”, susceptible d’augmenter le volume des échanges et d’accentuer la volatilité.

Parmi les autres titres qui ont fait parler d’eux, Kroger

KR.N a chuté de 6% après que le distributeur alimentaire a annoncé un bénéfice inférieur aux attentes pour le premier trimestre et maintenu ses prévisions annuelles inchangées.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,77 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,57 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 27 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 24 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 90 nouveaux plus hauts et 103 nouveaux plus bas.