Wall Street progresse grâce aux gains de l'IA, tandis que le pétrole recule et que les rendements des bons du Trésor s'affaiblissent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,50 %, S&P +1,05 %, Nasdaq +1,62 %

* AMD devient le dernier fabricant de puces à atteindre une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars

* Le rebond de l'IA propulse le Nasdaq à son plus haut niveau depuis plus d'un mois

* Le recul du pétrole fait baisser les taux et stimule l'appétit pour le risque

* Goolsbee, de la Fed: la forte demande pourrait contribuer à l’inflation aux États-Unis

(Mise à jour des cours tout au long de l'article)

par Johann M Cherian et Tharuniyaa Lakshmi

Les principaux indices boursiers américains ont progressé lundi , portés par les gains des entreprises d'IA, alors que les rendements des bons du Trésor se sont adoucis et que les cours du brut ont chuté de plus de 3 % pour atteindre leur plus bas niveau en 11 jours, dans la perspective d’une avancée décisive dans les négociations au Moyen-Orient lors d’une réunion de l’ONU cette semaine.

Les investisseurs ont été rassurés par des données suggérant que les dépenses consacrées à l’IA continuaient de progresser , apaisant ainsi les inquiétudes suscitées par les avertissements apocalyptiques lancés il y a une semaine par les dirigeants des géants de l’IA , qui avaient déclenché une vague de ventes massives dans le secteur technologique à l’échelle mondiale.

Les entreprises du secteur des semi-conducteurs ont rebondi. Intel INTC.O a progressé de 13 %, Advanced Micro Devices

AMD.O a bondi de 9,3 % pour devenir le dernier fabricant de puces en date à atteindre 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière , tandis que Micron MU.O a gagné 2,3 %.

Meta META.O a bondi de 6,7 % pour atteindre son plus haut niveau depuis plus de sept mois après que la société de courtage Wells Fargo a relevé son objectif de cours sur le titre, tandis qu'Accenture ACN.N a progressé de 3,2 % après avoir conclu un partenariat avec Anthropic pour investir 2 milliards de dollars dans l'évaluation de l'IA.

« L’engouement suscité par le développement et l’adoption de l’IA a véritablement été le moteur d’une grande partie de la croissance des bénéfices des entreprises et d’une grande partie des hausses enregistrées sur les marchés boursiers ces dernières années », a déclaré Chris Zaccarelli, directeur des investissements chez Northlight Asset Management.

« Va-t-il falloir faire un compromis entre sécurité et gains de productivité? Ce débat va se poursuivre pendant de nombreux mois, voire de nombreuses années. »

Alors que Washington et Téhéran ont continué à échanger de nouvelles menaces tout au long du week-end, le président américain Donald Trump s’est dit disposé à rencontrer le président iranien Masoud Pezeshkian, attendu à l’Assemblée générale des Nations unies à New York cette semaine.

La baisse des cours du pétrole a allégé la pression sur les actions, tandis que le rendement des obligations américaines à 10 ans US10YT=RR passait sous la barre critique des 5 %. Les compagnies aériennes telles qu’American AAL.O et Delta

DAL.N , généralement sensibles aux cours de l’énergie,ont légèrement progressé.

Les investisseurs restaient toutefois prudents quant aux perspectives de taux d’intérêt, après qu’une récente accélération de l’inflation a poussé la Réserve fédérale américaine à relever ses taux pour la première fois en trois ans. Les marchés estiment à 50 % la probabilité d’un nouveau relèvement le mois prochain, selon l’outil FedWatch du CME.

Au moins dix responsables de banques centrales doivent s’exprimer cette semaine.

Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee , a déclaré qu’il n’y avait « aucune ambiguïté » quant à la nécessité de relever les taux d’intérêt, les pressions inflationnistes dépassant désormais le cadre des droits de douane et des prix de l’énergie pour s’expliquer par une forte demande.

À 11 h 22 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 259,21 points, soit 0,50 %, à 51 940,71, le S&P 500 .SPX gagnait 80,65 points, soit 1,05 %, à 7 731,15, et le Nasdaq Composite .IXIC progressait de 430,51 points, soit 1,62 %, à 26 953,06.

Sept des onze secteurs du S&P 500 affichaient une hausse. Le secteur des services de communication .SPLRCL occupait la première place avec une hausse de 2,9 %, tandis que celui de l’énergie .SPNY menait la baisse.

ZOOM SUR LA DIPLOMATIE

Les progrès enregistrés ce week-end dans les négociations diplomatiques entre les États-Unis et le Danemark concernant le statut du Groenland ont également contribué à soutenir le moral des investisseurs et devraient apaiser les tensions commerciales entre les deux pays.

Les actions cotées aux États-Unis des entreprises exposées au Groenland ont progressé. Critical Metals CRML.O a bondide 35 %, tandis que Greenland Mines GRML.O et Greenland Energy

GLND.O ont chacune plus que doublé de valeur.

Le sommet sino-américain de jeudi pourrait aborder des sujets tels que la prolongation éventuelle de la trêve commerciale entre les deux superpuissances, la guerre en Iran, ainsi que la réglementation des avancées en matière d’intelligence artificielle. Selon un rapport, les États-Unisauraient proposéde prolonger la trêve commerciale de six mois, tandis que la Chine aurait souhaité une prolongation plus longue .

Le bitcoin BTC= , indicateur clé de la toléranceau risque , a progressé de 6,3 % pour atteindre son plus haut niveau depuis plus de sept mois, entraînant dans son sillage Coinbase COIN.O et Strategy MSTR.O , qui ont respectivement gagné 5,8 % et 8 %.

Paramount Skydance PSKY.O a gagné 8,5 % après qu’une source a déclaré à Reuters que la société avait conclu un accord avec la Californie et 11 autres États qui avaient intenté une action en justice pour bloquer sa fusion de 110 milliards de dollars avec Warner Bros Discovery WBD.O .

Les titres en hausse ont été 1,82 fois plus nombreux que les titres en baisse à la Bourse de New York (NYSE) et 1,88 fois plus nombreux au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 4 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 27 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 41 nouveaux plus hauts et 89 nouveaux plus bas.