Wall Street progresse grâce au rebond des valeurs du secteur des semi-conducteurs ; les résultats financiers au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,7 %, S&P 500 +0,8 %, Nasdaq +1,2 %

* 3M en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel

* Danaher recule après avoir revu à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel

* Les États-Unis imposent de nouveaux droits de douane de 50 % sur les importations canadiennes

(Mises à jour tout au long de l'article) par Ragini Mathur et Avinash P

Les principaux indices de Wall Street ont progressé mardi, la reprise des valeurs du secteur des semi-conducteurs ayant contribué à détourner l'attention des derniers développements au Moyen-Orient , tandis que les investisseurs attendaient les résultats des grands groupes technologiques pour obtenir des indices sur l'avenir du secteur de l'intelligence artificielle.

La remontée des valeurs des semi-conducteurs, récemment malmenées, a soutenu l'ensemble des marchés. L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a grimpé de 4,6 %, enregistrant une hausse pour la deuxième journée consécutive.

L’indice a regagné un peu de terrain après avoir clôturé vendredi à plus de 20 % en dessous de son plus haut historique atteint fin juin, confirmant ainsi une tendance baissière. L’indice des puces électroniques affiche toutefois une hausse de près de 72 % depuis le début de l’année.

SanDisk SNDK.O , Western Digital WDC.O et Micron Technology MU.O ont progressé de 8,3 % à 10,8 %.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont récemment subi de fortes pressions, les investisseurs se demandant si la puissante remontée enregistrée cette année dans ce secteur n’était pas allée trop loin et s’interrogeant sur l’absence de rendements tangibles sur les investissements colossaux réalisés par les hyperscalers.

Sur l'indice de référence S&P 500 .SPX , le secteur des technologies de l'information .SPLRCT a mené la hausse avec une progression de 2 %.

« Nous nous attendons à une volatilité accrue sur le secteur des semi-conducteurs à mesure que les conditions de surachat se résorbent, que des pressions de prise de bénéfices apparaissent et que les positions surchargées se résorbent », a déclaré Adam Turnquist, stratège technique en chef chez LPL Financial.

« Sur le fond, nous ne pensons pas que quoi que ce soit ait réellement changé. »

Par ailleurs, deux pétroliers transportant du brut saoudien vers l’Asie ont fait demi-tour en mer Rouge suite aux menaces des Houthis yéménites, proches de l’Iran, alors que l’aggravation du conflit au Moyen-Orient perturbait le trafic maritime dans deux des goulets d’étranglement énergétiques les plus critiques au monde.

Les contrats à terme sur le Brent ont bondi au-dessus de 90 dollars le baril, mais les signes indiquant que Téhéran et Washington souhaitaient reprendre le dialogue ont contribué à limiter la hausse des prix. O/R

Un haut responsable iranien a déclaré lundi à Reuters que Téhéran avait reçu une proposition des médiateurs visant un cessez-le-feu de dix jours dans le but de sauver l'accord provisoire.

À 11 h 46 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 358,11 points, soit 0,69 %, à 52 197,37, le S&P 500 .SPX gagnait 58,11 points, soit 0,78 %, à 7 501,39 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 316,86 points, soit 1,24 %, à 25 824,93.

Ces hausses interviennent après trois séances consécutives de baisse pour les principaux indices.

Cette semaine, l’attention des investisseurs se portera sur les résultats d’Alphabet GOOGL.O et d’Intel INTC.O , qui pourraient aider à déterminer si le secteur de l’IA dispose encore d’une marge de progression dans un contexte d’attentes de bénéfices élevées .

« Il ne s’agit plus seulement des chiffres globaux des dépenses d’investissement. Le prochain point d’intérêt portera sur le retour sur investissement et la qualité des dépenses, et nous pensons que ces aspects occuperont le devant de la scène au second semestre », a déclaré M. Turnquist.

Pour ajouter à l’incertitude, le président Donald Trump a annoncé lundi l’instauration de droits de douane de 50 % sur un large éventail de produits importés du Canada.

Le Financial Times a rapporté que M. Trump devrait également imposer de nouveaux droits de douane à des dizaines de pays dès cette semaine, ses droits de douane mondiaux de 10 % devant expirer vendredi.

Parmi les valeurs qui ont réagi en début de séance, l’action 3M MMM.N a progressé de 9,2 % après que le géant industriel a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice pour l’ensemble de l’année.

Danaher DHR.N a chuté de 13,7 % après que l’entreprise spécialisée dans les sciences de la vie a revu à la baisse ses perspectives de croissance de son chiffre d’affaires principal et annoncé un chiffre d’affaires inférieur aux attentes dans son activité de biotechnologie.

L’indice MSCI MSCI.N a reculé de 8,9 % après que le fournisseur d’indices a revu à la hausse ses prévisions de charges d’exploitation pour l’ensemble de l’année, malgré un chiffre d’affaires trimestriel supérieur aux attentes.

Genuine Parts GPC.N a chuté de 6 % après que le distributeur de pièces automobiles a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice pour l'ensemble de l'année.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,38 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,57 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré neuf nouveaux plus hauts sur 52 semaines et six nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 35 nouveaux plus hauts et 88 nouveaux plus bas.