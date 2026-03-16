Wall Street progresse grâce à la vigueur des technologies ; le conflit au Moyen-Orient limite les gains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices en hausse: Dow 1,04%, S&P 500 1,15%, Nasdaq 1,43%

* Meta gagne 2,6 % après avoir annoncé qu'elle prévoyait de supprimer 20 % de ses emplois

* Dollar Tree gagne plus de 6 % après avoir signalé un allègement tarifaire

* La conférence de Nvidia pourrait renforcer la confiance dans l'IA

(Mise à jour des prix et des commentaires des analystes) par Johann M Cherian et Utkarsh Hathi

Le Nasdaq, à forte composante technologique, a mené les principaux indices boursiers de Wall Street à la hausse lundi, avec Meta parmi les principaux gagnants après qu'un rapport a indiqué que la mégacap se préparait à des licenciements massifs liés à l'IA, tandis que le conflit au Moyen-Orient a maintenu la prise de risque sous contrôle.

Meta < META.O > a gagné 2,6 % après que Reuters a rapporté que la société prévoit de réduire ses effectifs de 20 % ou plus pour compenser les investissements coûteux dans l'infrastructure de l'intelligence artificielle et se préparer à une plus grande efficacité apportée par les travailleurs assistés par l'IA.

L'IA devrait rester sous les feux de la rampe cette semaine, le directeur général du géant des puces Nvidia < NVDA.O > devant dévoiler de nouvelles puces et de nouveaux logiciels lors de la conférence annuelle des développeurs de la société plus tard dans la journée. Le fabricant de puces a gagné 2,6 %.

Le géant taïwanais de l'électronique Foxconn < 2317.TW >, le plus grand fabricant de serveurs de Nvidia, a publié une forte prévision de revenus trimestriels lundi.

Les 11 secteurs du S&P 500 ont tous progressé, le secteur technologique .SPLRCT étant en tête avec une hausse de 1,8%.

Tesla < TSLA.O > a augmenté de 2,1 %, Elon Musk ayant déclaré que le projet Terafab de l'entreprise visant à fabriquer des puces d'intelligence artificielle serait lancé dans sept jours.

Parallèlement, le fabricant de puces Micron MU.O a grimpé de 6,3 % après l'annonce des plans de l'entreprise pour une deuxième usine de fabrication à Taïwan.

Une légère baisse des prix du brut après que les États-Unis ont déclaré qu'ils accepteraient que certains navires iraniens, indiens et chinois traversent le détroit d'Ormuz, a également apporté un peu de soulagement au marché.

L'impact de la hausse des coûts de l'énergie devrait figurer en bonne place dans les réunions des banques centrales du monde entier cette semaine. La Réserve fédérale évalue les coûts tarifaires et les signes d'affaiblissement du marché de l'emploi avant de se prononcer sur les taux d'intérêt lors de sa prochaine réunion.

"Il y a plusieurs raisons de prendre les signaux de cette réunion avec des pincettes. Tout d'abord, une fluctuation des prix du pétrole dans un sens ou dans l'autre pourrait rapidement faire changer d'avis la Fed, et deuxièmement, les marchés pourraient légèrement ignorer les messages du président (Jerome) Powell, étant donné qu'il s'agira de l'une des dernières réunions de son mandat", a déclaré James McCann, économiste principal chez Edward Jones, dans une note.

La Fed devrait largement laisser ses taux inchangés à la fin de sa réunion de deux jours mercredi. Selon les données compilées par LSEG, les opérateurs ont repoussé leurs attentes d'une réduction des taux d'intérêt d'au moins 25 points de base au-delà du mois d'octobre, alors qu'ils s'attendaient auparavant à une réduction en juillet.

A 11:45 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 485,19 points, ou 1,04%, à 47,040.91, le S&P 500

.SPX a gagné 77,06 points, ou 1,15%, à 6,708.70 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 316,56 points, ou 1,43%, à 22,420.61.

L'indice CBOE de la volatilité .VIX , jauge de la peur à Wall Street, a perdu 3,47 points à 23,72, tandis que l'indice Russell 2000 .RUT , sensible aux taux d'intérêt, a gagné 1,4%.

LES ACTIONS AMÉRICAINES RÉSISTENT MIEUX QUE LEURS HOMOLOGUES

Les principaux indices de Wall Street ont été marqués par la volatilité depuis le début de la guerre, les opérateurs tentant d'évaluer ses répercussions sur l'économie.

Malgré les baisses enregistrées au cours des trois dernières semaines, les actions américaines ont mieux résisté que leurs homologues mondiales, soutenues par un rebond des valeurs technologiques en perte de vitesse et par le fait que le pays est un exportateur net de pétrole.

Sur le front des données, la production industrielle de février a augmenté de 0,2 %, ce qui est légèrement supérieur aux attentes d'une hausse de 0,1 %.

Pendant ce temps, les hauts responsables économiques américains et chinois devaient conclure les discussions à Paris et d'autres discussions devraient avoir lieu entre le président Donald Trump et Xi Jinping à Pékin, selon des sources familières avec les discussions.

Les valeurs énergétiques Occidental OXY.N et ConocoPhillips COP.N ont évolué en légère baisse, tandis que les valeurs du voyage Delta DAL.N et Norwegian Cruise NCLH.N ont gagné respectivement 3,4% et 5%.

Les valeurs cryptographiques telles que Strategy MSTR.O ont augmenté de 4,7 % alors que le bitcoin BTC= a progressé de plus de 3 %.

Le distributeur discount Dollar Tree DLTR.O a gagné 6,4 % après avoir signalé qu'il pourrait bénéficier de tarifs douaniers favorables à court terme.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 3,99 contre 1 sur le NYSE, et de 3,08 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 15 nouveaux plus hauts et 6 nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 40 nouveaux plus hauts et 96 nouveaux plus bas.