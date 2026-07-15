Wall Street progresse grâce à des chiffres modérés sur l'inflation et à de bons résultats d'entreprises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Le point sur les cours en milieu d'après-midi)

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,34 %, S&P 500 +0,36 %, Nasdaq +0,60 %

* Les prix à la production de juin affichent une baisse mensuelle inattendue

* BlackRock en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au deuxième trimestre

* PayPal s'envole après l'annonce d'une offre de rachat

par Stephen Culp et Ragini Mathur

Les actions de Wall Street ont progressé, les données indiquant un ralentissement de l’inflation et un début solide de la saison des résultats du deuxième trimestre ayant incité les investisseurs à acheter. Les trois principaux indices boursiers ont enregistré de modestes hausses malgré la faiblesse du secteur des semi-conducteurs, les valeurs du commerce de détail axées sur la consommation .SPXRT et celles du secteur des voyages et des loisirs .SPCOMHOTL se démarquant nettement. L'action PayPal PYPL.O a bondi de 16,0 % après que des sources ont indiqué à Reuters que Stripe et la société de capital-investissement Advent International avaient conjointement proposé de l'acquérir pour 60,50 dollars par action, soit une prime d'environ 28 % par rapport à son cours de clôture de mardi. Une deuxième journée de résultats bancaires solides a donné un nouvel élan à un début prometteur de la saison des résultats du deuxième trimestre. L'action BlackRock BLK.N a progressé de 6,3 %, après que le gestionnaire d'actifs a dépassé les prévisions de bénéfices . Morgan Stanley MS.N a également dépassé les prévisions de bénéfices pour son résultat du deuxième trimestre. Son action a légèrement progressé de 0,5 %.

“C'était la meilleure configuration bancaire de mes 23 ans de carrière, et les résultats n'ont pas déçu”, a déclaré Lauren Cassidy, directrice des investissements du Founders 100 ETF, à Dallas. “Morgan Stanley, Goldman Sachs et JPMorgan ont tous enregistré des chiffres d'affaires records et des bénéfices à des niveaux sans précédent; les marchés financiers tournent donc à plein régime.”

“Je pense que cette dynamique va se poursuivre jusqu’en 2027”, a ajouté Mme Cassidy.

Selon les dernières données de LSEG, les analystes tablent actuellement sur une croissance des bénéfices du S&P 500 de 23,7 % en glissement annuel au deuxième trimestre.

RALENTISSEMENT DE L’INFLATION, POURSUITE DU TÉMOIGNAGE DE WARSH Le rapport du ministère du Travail sur l’indice des prix à la production (PPI) a livré, pour la deuxième journée consécutive, des données d’inflation plus modérées que prévu, alors même que Kevin Warsh, le président de la Réserve fédérale américaine récemment confirmé dans ses fonctions, comparaissait devant la commission bancaire du Sénat pour sa deuxième journée de témoignage devant le Congrès. Combinées au rapport sur l’IPC publié mardi, les données de l’IPP suggèrent que, bien que l’inflation reste élevée en raison des pressions sur les prix liées au conflit entre les États-Unis et l’Iran, elle a fait un pas dans la bonne direction le mois dernier, allégeant ainsi la pression à court terme qui pesait sur la banque centrale pour qu’elle relève son taux directeur.

“Ma crainte à l’approche de cette semaine était que nous puissions obtenir un IPC élevé, avec une inflation supérieure à 3,8 %, mais cela n’a pas été le cas; nous avons obtenu un chiffre plus modéré de 3,5 %”, a déclaré Mme Cassidy. “Cela permet donc à la Réserve fédérale de garder les taux inchangés ou de les baisser plus tard dans l’année, ce qui est une bonne nouvelle pour le marché.” » Selon l’outil FedWatch du CME, les marchés financiers tablent actuellement sur une probabilité de 10,2 % que la Fed procède à une hausse de 25 points de base à l’issue de sa réunion de politique monétaire de ce mois-ci, contre 31,0 % il y a une semaine. Malgré tout, les données sur l’inflation de cette semaine portent sur le mois dernier, les investisseurs se montrant de plus en plus optimistes quant à la possibilité que les négociateurs parviennent à une résolution pacifique du conflit au Moyen-Orient. Cet optimisme s’est estompé ces derniers jours, alors que les États-Unis et l’Iran se livraient à une escalade de frappes aériennes , se disputant le contrôle du détroit d’Ormuz. Cela pourrait entraîner un regain de pressions sur les prix. La gouverneure de la Fed, Lisa Cook , a déclaré qu’elle était “prête à agir” si l’inflation ne commençait pas bientôt à ralentir.

L’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 177,65 points, soit 0,34 %, pour atteindre 52.685,92, le S&P 500 .SPX a gagné 26,97 points, soit 0,36 %, à 7.570,72 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 157,62 points, soit 0,60 %, à 26.264,63.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, celui des services de communication .SPLRCL a enregistré la plus forte hausse, tandis que les valeurs énergétiques .SPNY ont subi la plus forte baisse en pourcentage.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont été 1,48 fois plus nombreux que ceux en baisse. On a dénombré 203 nouveaux plus hauts et 110 nouveaux plus bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 2.619 titres ont progressé et 2.022 ont reculé, les titres en hausse l'emportant sur ceux en baisse dans un rapport de 1,3 pour 1.