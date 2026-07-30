Wall Street progresse alors que les résultats de Microsoft apaisent les craintes concernant les dépenses liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,3%, S&P 500 +0,8%, Nasdaq +2%

* Microsoft bondit après avoir annoncé des prévisions de ventes optimistes et une croissance de son activité cloud

* Meta recule après une chute de 91% de son flux de trésorerie disponible au deuxième trimestre

* Les traders estiment à 57% la probabilité d'une hausse de 25 points de base des taux de la Fed en septembre

(Mise à jour des cours, ajout des commentaires des analystes) par Shashwat Chauhan et Ragini Mathur

Les actions américaines ont progressé jeudi, les prévisions exceptionnelles de Microsoft ayant apaisé les inquiétudes concernant les dépenses massives des entreprises en matière d’IA, tandis que les investisseurs analysaient également les nouvelles données sur le PIB et l’inflation au lendemain de la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d’intérêt.

Microsoft MSFT.O a bondi d'environ14% après que la société a annoncé des prévisions de chiffre d'affaires et de croissance du cloud supérieures aux attentes pour le trimestre en cours, des dépenses d'investissement inférieures aux estimations, et a déclaré qu'elle prévoyait de continuer à générer des liquidités tout au long de son exercice 2027 qui vient de débuter.

Les investisseurs ont été effrayés par la hausse des coûts liés à l’IA chez les grandes entreprises technologiques, alors même que celles-ci affichent de solides résultats. Les rapports faisant état de flux de trésorerie négatifs publiés la semaine dernière par Alphabet GOOGL.O et Tesla TSLA.O ont déclenché une vague de ventes sur les titres liés à l’IA, les valeurs du secteur des semi-conducteurs subissant également des pressions, les investisseurs remettant en question leurs valorisations élevées. L’indice Nasdaq-100 .NDX , à forte composante technologique, a chuté mercredi de 10% par rapport à son plus haut niveau atteint début juin.

Signe que les inquiétudes liées à l’IA sont loin d’être apaisées, Meta Platforms META.O a perdu 9%, le géant des réseaux sociaux ayant annoncé une chute de 91% de son flux de trésorerie disponible au deuxième trimestre, soulignant ainsi la pression financière exercée par son coûteux déploiement de l’IA.

“La véritable question n’est pas de savoir si l’IA crée de la valeur, mais qui pourra rester en tête de la course aux capacités,” a déclaré Laurent Clavel, responsable mondial des actifs multi-classes chez AXA IM.

Apple AAPL.O et Amazon AMZN.O doivent publier leurs résultats après la clôture. Amazon a progressé de 4,4%, tandis qu’Apple a reculé de 2%.

Côté données économiques, la croissance américaine a ralenti au deuxième trimestre dans un contexte d’aggravation du déficit commercial, s’établissant à 1,5% contre des estimations de 2,1%. Une autre publication a également montré que l’inflation américaine avait ralenti en juin.

“Comme l’a toutefois déclaré hier le président de la Fed (Kevin) Warsh, un seul mois de bonnes données sur l’inflation ne suffit pas pour se montrer serein face à l’inflation,” a déclaré Kevin Gordon, responsable de la recherche macroéconomique et de la stratégie au Schwab Center for Financial Research.

À 11h30 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI progressait de 125,92 points, soit 0,25%, à 51.723,73, le S&P 500 .SPX gagnait 56,84 points, soit 0,78%, à 7.372,99, et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 475,49 points, soit 1,95%, à 24.919,96.

Huit des onze secteurs du S&P étaient en baisse, même si la hausse de .SPLRCT 4,2% du secteur technologique a compensé la faiblesse de l’indice dans son ensemble.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont bondi, l’indice Philadelphia Semiconductor .SOX progressant de 7,3%et s’apprêtant à mettre fin à une série de cinq jours de baisse.

Les marchés avaient clôturé en forte baisse mercredi après que la Fed eut maintenu ses taux d'intérêt inchangés dans une fourchette comprise entre 3,50% et 3,75%, mais les messages contradictoires du nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, avaient semé la confusion chez les opérateurs quant à l'évolution des coûts d'emprunt.

Les marchés obligataires étaient sur les dents, le rendement de l'obligation du Trésor à 30 ans US30YT=RR ayant bondi à son plus haut niveau depuis 19 ans.

Selon les données compilées par LSEG, les traders estiment actuellement à 57% la probabilité que la banque centrale américaine relève ses taux d’intérêt de 25 points de base lors de sa réunion de septembre.

Qualcomm QCOM.O a chuté de 3,1%, le fabricant de puces ayant annoncé des prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre inférieures aux estimations et indiqué que le chiffre d’affaires lié aux produits Apple baisserait plus rapidement que prévu.

Fair Isaac FICO.N a chuté de 16%. Bien que le géant de la notation de crédit ait revu à la hausse ses prévisions annuelles de bénéfices et de chiffre d'affaires, celles-ci sont restées inférieures aux estimations des analystes.

Starbucks SBUX.O a progressé de 1,3% après que la plus grande chaîne de cafés au monde a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,01 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,38 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré trois nouveaux plus hauts sur 52 semaines et quatre nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 47 nouveaux plus hauts et 110 nouveaux plus bas.