Wall Street progresse alors que le choix intérimaire de Trump pour la Fed alimente les paris dovish

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Indices en hausse: Dow 0,31%, S&P 500 0,27%, Nasdaq 0,21%

Pinterest chute après avoir manqué les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre

Alberto Musalem de la Fed devrait s'exprimer plus tard dans la journée

Trade Desk chute après un ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires au 2ème trimestre

par Nikhil Sharma et Pranav Kashyap

Wall Street a augmenté vendredi, préparant une fin de semaine solide, après que le choix intérimaire du président Donald Trump pour un poste de gouverneur de la Fed ait alimenté les attentes d'une politique plus dovish à l'avenir.

À 9:34 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 134,42 points, soit 0,31%, à 44 103,06, le S&P 500

.SPX a gagné 17,22 points, soit 0,27%, à 6 357,22 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 44,83 points, soit 0,21%, à 21 287,53.

Trump a entrepris de remodeler la Fed jeudi, en nommant le président du Conseil des conseillers économiques Stephen Miran pour un siège à court terme au conseil d'administration après le départ abrupt d'Adriana Kugler - et en réduisant sa liste de candidats pour remplacer Jerome Powell, dont le mandat s'achève le 15 mai.

Le même jour, Bloomberg News a rapporté que le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, apparaissait comme l'un des principaux candidats à la présidence.

Les investisseurs ont été secoués par des signaux contradictoires sur l'avenir de la Fed, alors que la pression de Trump suscite des inquiétudes sur l'indépendance de la banque centrale et un remaniement potentiel de la direction qui pourrait assouplir la politique.

"La réalité est que le président ne peut pas forcer un président à démissionner ou exercer une pression supplémentaire sur les gouverneurs pour qu'ils abaissent les taux. Il s'agit pour lui de nommer des personnes qui seront plus dovish et qui, en fin de compte, (conduiront) à des baisses de taux plus importantes, qu'elles soient justifiées ou non", a déclaré Phil Blancato, directeur général de Ladenburg Thalmann Asset Management.

En ce qui concerne les résultats, Expedia EXPE.O a bondi de 9,7 % après avoir relevé ses prévisions annuelles pour les réservations brutes et la croissance du chiffre d'affaires.

Monster Beverage MNST.O a gagné 9 % après avoir dépassé les estimations pour ses résultats du deuxième trimestre.

Gilead Sciences GILD.O a bondi de 8,9 % après avoir relevé ses perspectives financières pour l'ensemble de l'année.

Trade Desk TTD.O a chuté de 38% après que l'entreprise de technologie publicitaire ait signalé un fort ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre.

Pinterest PINS.N a chuté de 11,5 % après que la plateforme de médias sociaux a manqué les estimations des analystes pour le bénéfice du deuxième trimestre.

Sur le plan sectoriel, le secteur de la consommation discrétionnaire .SPLRCD pourrait être en tête du classement cette semaine, tandis que le secteur de la santé .SPXHC est à la traîne, plombé principalement par Eli Lilly. Le fabricant de médicaments a chuté de 14,1% au cours de la séance précédente après que les résultats d'une étude de stade avancé sur sa pilule expérimentale GLP-1 aient été inférieurs à ceux de la pilule de Novo Nordisk NOVOb.CO .

Ce jour-là, tous les secteurs se sont négociés dans le vert.

Par ailleurs, le S&P 500 et le Nasdaq étaient en passe de connaître leur meilleure semaine depuis plus d'un mois, tandis que le Dow Jones était en passe d'enregistrer des gains modestes. Les actions ont bénéficié d'une révision radicale des prévisions de taux d'intérêt et d'une multitude de résultats positifs.

Selon l'outil Fedwatch du CME, les traders estiment désormais à 90 % les chances que la première baisse des taux intervienne le mois prochain, tandis que les contrats à terme prévoient au moins deux baisses d'ici à la fin de l'année.

Les droits de douane américains sur un certain nombre de partenaires commerciaux sont entrés en vigueur jeudi à minuit. Le négociateur commercial de Tokyo a déclaré que Washington modifierait un décret présidentiel pour supprimer les droits de douane qui se chevauchent sur les produits japonais, le qualifiant d'inadvertance.

Dans une réprimande à Washington, New Delhi a mis en veilleuse de nouveaux achats d'armes et d'avions américains, selon trois responsables indiens, après que les tarifs douaniers de l'ère Trump ont fait tomber les relations à leur plus bas niveau depuis des années.

Le président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem, devrait s'exprimer plus tard à 10 h 20 (heure de l'Est).

Les titres en progression ont été plus nombreux que les titres en baisse dans un rapport de 2,33 contre 1 sur le NYSE et de 1,63 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 11 nouveaux sommets sur 52 semaines et deux nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 38 nouveaux sommets et 32 nouveaux creux.