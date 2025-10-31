Amazon fait grimper Wall Street malgré la Fed

Un panneau 'Bourse' est visible devant le Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris, situé Place de la Bourse à Paris

par Sinéad Carew et Pranav Kashyap

La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, Amazon ayant ravi les investisseurs avec ses prévisions pour la fin de l'année même si des commentaires de responsables de la Réserve fédérale ont refroidi les espoirs de nouvelle baisse rapide des taux d'intérêt aux Etats-Unis.

L'indice Dow Jones a gagné 0,09%, ou 40,75 points, à 47.562,87 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 17,86 points, soit 0,26% à 6.840,20 points. Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a avancé de son côté de 143,81 points, soit 0,61% à 23.724,957 points.

Le Dow a gagné respectivement 0,75% sur la semaine et 2,51% sur le mois, le S&P-500 0,71% et 2,27% et le Nasdaq 2,24% et 4,7%.

Il s'agit du sixième mois consécutif de progression pour le Dow et le S&P-500, plus longue série depuis janvier 2018 pour le premier et depuis août 2021 pour le second.

Le Nasdaq enregistre pour sa part une septième hausse mensuelle consécutive, du jamais-vu depuis janvier 2018.

Le titre Amazon a bondi de 9,58% et atteint un niveau record après une prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours supérieure aux attentes des investisseurs avec le dynamisme de ses activités dans le "cloud".

Apple a aussi annoncé des prévisions de ventes plus fortes que prévu pour l'iPhone pour la période des fêtes de fin d'année mais son directeur général, Tim Cook, a fait état de tensions en matière d'approvisionnements. L'action a perdu 0,38%.

Dans l'actualité des fusions-acquisitions, Warner Bros Discovery a gagné 3,84% sur une information de Reuters selon laquelle Netflix réfléchit activement à un rachat des activités studio et "streaming" du groupe.

Netflix a en outre annoncé une division d'actions, à hauteur de 10 pour une détenue. Le titre a pris 2,74%.

Ces différentes annonces côté entreprises ont toutefois été atténuées dans l'esprit des investisseurs par les déclarations du président de l'antenne de la Fed à Atlanta, Raphael Bostic, selon lequel une baisse de taux n'est pas acquise en décembre contrairement à ce qu'attend le marché dans sa grande majorité.

Son homologue à Cleveland, Beth Hammack, a pour sa part justifié son opposition à la baisse de taux votée mercredi par la Fed par le niveau encore trop élevé de l'inflation à ses yeux.

(Rédigé par Sinéad Carew et Chuck Mikolajczak à New York et Pranav Kashyap et Nikhil Sharma à Bangalore, version française Bertrand Boucey)