Italie: mise sous séquestre de plus d'un milliard d'euros d'actions de Campari

La justice italienne a ordonné vendredi la mise sous séquestre d'actions d'une valeur de 1,3 milliard d'euros détenues dans le groupe de spiritueux Campari par une holding luxembourgeoise, accusée de fraude fiscale.

L'enquête de la police financière de Milan a établi que la holding luxembourgeoise, Lagfin, a absorbé lors d'une opération de "fusion par incorporation" sa propre société italienne qui détenait la majorité des actions de Campari, selon les médias de la péninsule.

Lors de cette opération, la holding n'aurait pas déclaré des plus-values d'environ 5,3 milliards d'euros de sa société italienne contrôlant Campari, alors qu'elle aurait dû le faire et payer des impôts sur ces plus-values.

Ces 1,3 milliards d'euros en actions ordinaires de Campari représentent le montant des impôts qui auraient dû être payés.

Contacté par l'AFP vendredi soir, le groupe Campari n'avait pas réagi dans l'immédiat.

Ce groupe contrôle, outre la liqueur du même nom, de nombreuses marques de spiritueux, les whisky Wild Turkey ou Glen Grant, le cognac Courvoisier ainsi que d'autres marques de gin, tequila ou vodka.

Campari a une valorisation boursière d'environ sept milliards d'euros à la Bourse de Milan.