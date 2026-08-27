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Wall Street profite de la dynamique offerte par Nvidia
information fournie par Zonebourse 27/08/2026 à 16:57
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Les principaux indices américains évoluent en hausse ce jeudi, portés par les publications de Nvidia, Salesforce et CrowdStrike, qui permettent au secteur technologique de s'envoler. Le Nasdaq 100 profite naturellement le plus de cette dynamique avec une progression de 1%, tandis que le S&P 500 avance de 0,5% et que le Dow Jones gagne 0,3%.

Le titre Nvidia bondit de 7,7% après une publication solide de la firme de Santa Clara, qui continue de profiter d'une demande soutenue en capacités de calcul pour l'intelligence artificielle. Le groupe a toutefois expliqué que la pénurie de mémoire exerçait une certaine pression sur ses marges.

Salesforce s'envole de 21% après avoir relevé ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfice. Le groupe a également lancé une nouvelle extension intégrée aux modèles d'IA Claude d'Anthropic.

CrowdStrike grimpe de 17,7%, le fournisseur de logiciels de cybersécurité ayant relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel tout en dépassant les estimations de bénéfice au deuxième trimestre.

Les publications positives de Salesforce et CrowdStrike permettent ainsi d'apaiser les inquiétudes concernant une possible disruption du secteur des logiciels liée à l'essor de l'intelligence artificielle. Ce regain d'optimisme profite à de nombreuses entreprises du software. Dans ce contexte, Palo Alto Networks et Synopsys progressent respectivement de 10% et 8% sur la séance.

Parmi les autres publications bien accueillies, Okta s'envole de 22% après avoir dépassé les attentes au deuxième trimestre et relevé ses prévisions annuelles. Le groupe spécialisé dans la gestion des identités profite notamment de nouveaux besoins en cybersécurité liés à la multiplication des agents d'intelligence artificielle.

A l'inverse, HP chute de 6% après le repli des volumes de livraisons et des marges de sa division PC au troisième trimestre.

Moderna concède pour sa part 4% après avoir annoncé une émission de 2 milliards de dollars d'obligations convertibles.

Les chiffres de Nvidia étant désormais publiés, le prochain grand rendez-vous des investisseurs sera le discours du président de la Fed, Kevin Warsh, qui se tiendra ce vendredi lors du symposium de Jackson Hole.

Dans le même temps, le nombre de nouvelles demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis est tombé à 203 000 au cours de la semaine achevée le 22 août, contre 208 000 attendues par les économistes interrogés. Ce chiffre témoigne une nouvelle fois de la résistance du marché du travail américain à l'approche du discours très attendu du président de la Réserve fédérale.

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