 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RDC: Tshisekedi exclut la participation du M23 au dialogue national
information fournie par AFP 28/08/2026 à 01:36
Ajouter Boursorama à vos sources

Le président de la RDC Félix Tshisekedi prononce un discours le 16 juillet 2026 à N'Djamena ( AFP / Daniel BELOUMOU OLOMO )

Le président de la RDC Félix Tshisekedi prononce un discours le 16 juillet 2026 à N'Djamena ( AFP / Daniel BELOUMOU OLOMO )

Le président de la RDC Félix Tshisekedi a exclu jeudi la participation du groupe armé M23 soutenu par Kigali à un dialogue national censé réconcilier un pays à l'histoire jalonnée par des crises.

La République démocratique du Congo (RDC), pays d'Afrique centrale riche en ressources naturelles et frappé par la pire épidémie d'Ebola de son histoire, est en proie depuis 2021 à la résurgence du groupe antigouvernemental M23, qui s'est emparé de vastes pans de territoires dans l'est avec le soutien de l'armée rwandaise.

Kinshasa et le M23 se sont engagés à un cessez-le-feu en juillet 2025 à Doha, et la RDC et le Rwanda ont entériné en décembre à Washington un accord de paix, mais ni la médiation qatarie, ni la médiation américaine, n'ont permis jusqu'à présent de faire taire les armes dans l'est.

Mi-juillet, la présidence congolaise a annoncé l'organisation d'un dialogue national longtemps réclamé par l'opposition et une partie de la société civile, sans donner de précisions sur ses modalités.

Une partie de l'opposition souhaite associer à ce dialogue des représentants du M23 ou de l'ancien président Joseph Kabila (de 2001 à 2019), condamné à mort par contumace par la justice congolaise en septembre 2025 pour "complicité" avec le groupe armé.

Jeudi, Félix Tshisekedi a détaillé dans une adresse à la nation diffusée à la télévision nationale les modalités du dialogue national, en excluant toutefois la participation du M23 "en tant que composante politique".

"Le processus de Doha demeure le cadre approprié pour traiter avec" le M23, "et le dialogue national ne se substituera pas à ce processus", a déclaré M. Tshisekedi lors de cette allocution, au cours de laquelle il a de nouveau exigé le retrait des "forces étrangères" du territoire congolais.

Une "voie de réintégration au sein de la communauté nationale restera néanmoins ouverte à ceux qui, à titre individuel, renoncerons de manière sincère et vérifiable à leur engagement armé et à toute forme de violence et qui condamnerons sans équivoque l'agression dont notre pays est victime", a-t-il ajouté.

Le M23, qui n'a jamais officiellement reconnu ses liens avec Kigali, n'a pas réagi à ces annonces à ce stade.

"Compromis"

Le dialogue, d'une "durée maximale de trois mois" sera convoqué par le Président à l'issue des travaux d'un comité de préparation qui sera institué "dans les tous prochains jours", a déclaré M. Tshisekedi.

Il doit permettre selon lui à l'ensemble des Congolais, à l'exception de "ceux qui combattent par les armes l’ordre constitutionnel", d'examiner "avec lucidité" les "fractures" du pays.

Des consultations seront d'abord organisées dans toutes les provinces du pays, puis leurs recommandations seront réunies dans un document qui servira de base à des "assises nationales" prévues à Kinshasa, la capitale.

Ces assises aboutiront à l'adoption d'un "pacte national", dont les institutions seront chargée d'appliquer les conclusions, a-t-il indiqué.

L'opposition politique congolaise fait front commun ces derniers mois contre un projet de changement de la Constitution porté par la majorité au pouvoir, qu'elle accuse d'ouvrir la porte à un troisième mandat pour M. Tshisekedi, élu en 2019 puis réélu en 2023.

Le dialogue "devra servir exclusivement la paix, l'unité nationale et l'intérêt supérieur de la République", a souligné le président congolais, invitant les responsables politiques à "renoncer à tout discours de haine" et annonçant des mesures de "décrispation politique".

"Face aux armes, aux divisions et aux blessures de l'histoire, nous avons toujours su chercher par la parole le chemin du compromis", a plaidé M. Tshisekedi.

Le M23 s'est emparé début 2025 des grandes villes de Goma et Bukavu, capitales des provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu (est), frontalières du Rwanda et parmi les plus peuplées du pays.

Le chef de l'Etat congolais n'a pas précisé si leurs habitants pourraient participer à ce dialogue et dans quelles circonstances.

Mercredi, les autorités congolaises ont ordonné la suspension des activités des universités publiques situées dans les zones sous contrôle du M23, qui y a établi une administration parallèle, après avoir dénoncé des nominations "illégales" au sein de ces établissements.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le roi Harald de Norvège prononce un discours à un dîner de gala à Oslo le 8 avril 2025. ( NTB / Fredrik Varfjell )
    Les Norvégiens suspendus aux nouvelles du roi Harald
    information fournie par AFP 28.08.2026 02:52 

    Des milliers de Norvégiens se sont rassemblés jeudi soir devant le palais royal d'Oslo pour témoigner leur soutien à leur souverain, Harald, 89 ans, dont l'état de santé s'est aggravé. Le doyen des souverains en Europe est hospitalisé depuis le 17 août pour des ... Lire la suite

  • Vue du logo de Fitch Ratings, le 18 mars 2025 à New York aux Etats-Unis ( AFP / ANGELA WEISS )
    Dette publique de la France : la note de Fitch attendue vendredi soir
    information fournie par AFP 28.08.2026 02:00 

    L'agence Fitch réévaluera ce vendredi soir la note attribuée à la dette française, dans un contexte économique tendu à quelques semaines de la présentation du dernier budget du gouvernement avant l'élection présidentielle et au moment où la question de la dette ... Lire la suite

  • Raphaël Glucksmann participe à un débat avec d'autres candidats à l'élection présidentielle, le 27 août 2026 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    A Blois, la primaire dans toutes les têtes et Glucksmann en favori
    information fournie par AFP 28.08.2026 01:55 

    Le Parti socialiste fait sa rentrée à Blois vendredi, avec en ligne de mire la primaire de la gauche socialiste et démocratique, pour laquelle le candidat de Place publique Raphaël Glucksmann part pour l'instant favori, avec le ralliement notamment du chef des ... Lire la suite

  • Bruno Retailleau participe à un débat avec d'autres candidats à l'élection présidentielle, le 27 août 2026 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    Présidentielle : Retailleau met les bouchées doubles pour sa rentrée
    information fournie par AFP 28.08.2026 01:19 

    Des punchlines plus percutantes, des propositions plus explicites et davantage de terrain : le candidat LR à la présidentielle Bruno Retailleau fait feu de tout bois en cette rentrée politique pour tenter de décoller dans les sondages et faire taire les divergences ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank