Wall Street profite d'une accalmie sur les rendements obligataires

Wall Street poursuit sa progression mardi, portée par la détente des rendements obligataires américains et l'optimisme persistant autour de l'intelligence artificielle. Le S&P 500 et le Nasdaq 100 en profitent pour inscrire de nouveaux records. Le S&P 500 gagne 0,7%, le Dow Jones avance de 0,5%, tandis que le Nasdaq 100 grimpe de 0,75%.

La détente sur le marché obligataire et l'approche de la saison des résultats semblent conforter l'optimisme des investisseurs autour de l'intelligence artificielle. Dans ce contexte, Nvidia progresse de 1,3% en séance et se rapproche rapidement du seuil des 6 000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Sur le front géopolitique, le conflit entre l'Iran et les Etats-Unis se poursuit, alors que les négociations semblent toujours dans l'impasse. Washington a notamment averti lundi qu'il sanctionnerait les institutions financières internationales effectuant des transactions avec l'Iran ou le secteur bancaire iranien.

Du côté des valeurs qui rythment la séance, Constellation Energy se hisse au sommet du S&P 500 avec un bond de 13%, après la signature d'un accord de 20 ans avec Google portant sur la fourniture de 3 590 mégawatts d'électricité destinés à ses infrastructures.

AMD progresse de près de 3% après une annonce de sa CEO, Lisa Su, qui prévoit d'élargir la gamme de puces du groupe en 2027 afin de répondre à une demande toujours soutenue autour de l'intelligence artificielle.

Option Care Health s'envole de 32,8% après que le distributeur pharmaceutique McKesson et le fonds de capital-investissement Clayton, Dubilier & Rice ont accepté de racheter le spécialiste des thérapies par perfusion. L'opération valorise l'entreprise à environ 5,8 milliards de dollars, dette comprise.

Enfin, Paramount Skydance a finalisé le rachat de Warner Bros. Discovery pour 110 milliards de dollars, donnant naissance à un nouveau géant du divertissement baptisé Skydance et dirigé par David Ellison.