Wall Street : première correction depuis 10 semaines, les acheteurs déjà de retour, taux US en repli information fournie par Cercle Finance • 04/08/2025 à 23:06









(Zonebourse.com) - Après un petit trou d'air vendredi (-2,5% sur le Nasdaq) les acheteurs sont déjà de retour et propulsent déjà le Nasdaq Composite (+1,95%) au-delà des 21.100Pts, à seulement 1,5% de sa meilleure clôture du 30 juillet.



Cela ressemble déjà à un 'buy the dips' et le prétexte, c'est l'anticipation d'une détente de -25Pts des taux d'intérêt par la Réserve fédérale dès le 17 septembre prochain (consensus 87%).



L'indice Dow Jones engrange 1,34% et le Standard & Poor's +1,47% à 6.330 : l'indice large signe sa meilleure performance depuis le 24 juin ou le 23 mai dernier, le 'VIX' qui est associé se détend de -14% vers 17,5 (après +23% vendredi).



L'embellie sur les T-Bonds a été saluée avec enthousiasme, le '10 ans' efface -3,6Pts vers 4,1960%, le '30 ans' -1,5Pt à 4,7920 et le '2 ans' -2,3Pts à 3,677 (après -25Pts vendredi).



Le seul indicateur au programme, c'était les chiffres des commandes à l'industrie aux Etats-Unis qui sont ressorties en baisse de -4,8%, après +8,3% en juin (c'était dû au bond des commandes aéronautiques).

Le reste de la semaine sera rythmé par la publication, demain, de l'indice ISM mesurant l'activité dans le secteur des services américain, puis l'évolution des négociations commerciales, les droits de douane étant susceptibles d'être revus à la baisse pour la Suisse (39%, c'est carrément punitif) et à la hausse pour l'Inde (au-delà des 25% : Trump menace Modi... mais n'a pas donné plus de précisions).



Les investisseurs resteront également à l'affût de tout progrès dans les négociations entre Washington et Pékin, cette dernière devant toujours faire face à la date limite du 12 août fixée par l'administration Trump en vue de parvenir à un pacte durable.



Côté énergie, le baril de WTI cède 1,3% vers 66$ : l'OPEP va augmenter de 450.000 barils/jour sa production à la rentrée (début septembre) : peu de fluctuations sur les pétrolières US qui finissent quasi inchangées.





