Droits de douane: la présidente de la Suisse et son ministre à Washington pour négocier

La présidente de la Suisse et son ministre de l'Economie arrivent mardi en urgence à Washington pour tenter de négocier avec Donald Trump, dans un compte à rebours serré avant l'échéance de jeudi pour les droits de douane, prévus à 39% pour les produits helvétiques arrivant aux Etats-Unis.

Dans un communiqué publié mardi, le Conseil fédéral (gouvernement) a annoncé que Karin Keller-Sutter, la présidente de la Confédération, également ministre des Finances, ainsi que Guy Parmelin, le ministre de l'Economie, se rendent à Washington "afin d'obtenir des entrevues avec les autorités américaines" pour discuter des droits de douane.

"L'objectif est de présenter aux Etats-Unis une offre plus attrayante, qui permette de diminuer le montant des droits de douane additionnels appliqués aux exportations suisses, tout en tenant compte des préoccupations des Etats-Unis", précise le communiqué.

Aucun rendez-vous n'est prévu "pour l'instant" avec Donald Trump, a fait savoir un responsable de la Maison Blanche à l'AFP.

Mme Keller-Sutter et M. Parmelin arrivent à Washington "accompagnés d'une petite délégation" incluant deux secrétaires d'Etat, détaille le communiqué.

La Suisse a été sonnée par les annonces de la Maison Blanche la semaine passée qui a relevé les droits de douane applicables aux produits helvétiques à 39%, contre 31% initialement prévus début avril.

Le pays alpin a été d'autant plus surpris que le gouvernement avait d'emblée choisi la voie de la négociation après ce que Donald Trump avait surnommé le "Liberation Day" (jour de la libération).

Ce niveau, beaucoup plus élevé que les 15% qui vont être appliqués aux produits de l'Union européenne importés aux Etats-Unis, suscite de vives inquiétudes chez les entreprises suisses.

Dans un communiqué publié lundi après une réunion de crise, le Conseil fédéral a fait valoir que près de 60% des exportations de biens suisses aux États-Unis risquent d'être frappés par ces droits de douane supplémentaires de 39%.

La présidente de la Suisse Karin Keller-Sutter (droite) et le ministre suisse de l'Economie, Guy Parmelin, lors d'une conférence de presse après une rencontre avec des responsables américaines sur les droits de douane, à Genève le 3 mai 2025Switzerland's President Karin Keller-Sutter (R) and Switzerland's Economy Minister Parmelin deliver a speech during a press conference and following a meeting to discuss trade relations and tariffs, in Geneva, on May 9, 2025. Switzerland and the United States agreed to speed up talks on striking a deal on Washington's tariffs, the Swiss president said following a meeting with top US officials. ( AFP / Fabrice COFFRINI )