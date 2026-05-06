Wall Street poursuit son envolée grâce à l'IA et le recul du pétrole
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 22:10
Le regain d'appétit pour le risque s'est appuyé sur un net reflux du pétrole, qui a allégé les craintes d'un choc énergétique prolongé. Le WTI a chuté de près de 7%, autour de 95 dollars le baril, après avoir dépassé 105 dollars lundi, alors que des informations de presse évoquent une proposition américaine visant à mettre fin au conflit, sur laquelle Téhéran doit encore se prononcer. Une réponse iranienne est attendue via les médiateurs pakistanais, tandis que Donald Trump a laissé entendre qu'un accord pourrait permettre de rouvrir le détroit d'Ormuz, tout en menaçant de frappes plus intenses en cas d'échec.
Cette détente sur le brut a pesé sur les valeurs énergétiques, à l'image de Chevron, qui a reculé d'environ 4%, mais elle a soutenu les segments les plus sensibles aux coûts du carburant. Les compagnies aériennes, les croisiéristes, les constructeurs résidentiels et d'autres valeurs liées à la consommation ont profité du recul des prix de l'énergie. Le mouvement a aussi été large, avec une progression du Russell 2000 ( 1,3%) et du S&P 500 équipondéré ( 0,9%).
La vigueur des valeurs liées à l'intelligence artificielle a toutefois constitué le principal moteur de la séance. Advanced Micro Devices a bondi de 18% après des résultats supérieurs aux attentes et des perspectives relevées, portées par une croissance de 57% de son activité liée aux data centers grâce aux accélérateurs IA et aux processeurs EPYC. Dans son sillage, Arm Holdings a gagné 13% et Intel a progressé de 4%.
Le thème des infrastructures numériques a également soutenu Dell, en hausse de 10%, après l'annonce d'un partenariat avec TotalEnergies et Nvidia pour concevoir et installer le supercalculateur Pangea 5. Jabil a gagné 10%, porté par le bond de Flex, qui a publié des résultats solides et annoncé la scission de son activité d'infrastructures cloud et data centers.
Du côté des autres publications, Disney a avancé après un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, marqué par une hausse de 7% du chiffre d'affaires à 25,2 MdsUSD et une forte progression du résultat dans le streaming. Uber a également progressé après une publication bien accueillie, les réservations et les perspectives ayant compensé un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attentes, tandis que Shopify a lourdement reculé malgré des résultats meilleurs que prévu.
Sur le front macroéconomique, le rapport ADP a fait état de 109 000 créations d'emplois dans le secteur privé en avril, contre 84 000 attendues, confirmant un marché du travail encore résilient mais moins dynamique.
Les investisseurs surveilleront désormais les résultats d'AppLovin, Fortinet et Datadog, publiés ce soir, avant le rapport mensuel sur l'emploi du Bureau of Labor Statistics vendredi, qui devrait peser sur les anticipations de politique monétaire.
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