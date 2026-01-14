Wall Street poursuit sa pause malgré les bons résultats bancaires
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 15:22
Environ 30 minutes avant le coup d'envoi des échanges, les contrats "futures" sur les principaux indices perdent entre 0,3% et 0,6%, laissant entrevoir une poursuite du mouvement de consolidation amorcé hier.
Wall Street a signé jusqu'ici une belle entame d'année 2026, mais les marchés semblent depuis quelques séances se chercher une tendance, déstabilisés notamment par la réapparition des risques géopolitiques et les interrogations entourant l'indépendance de la Fed.
"Il semble qu'on soit en train d'entrer dans une phase plus compliquée, où les fondamentaux se mélangent désormais à un interventionnisme politique direct et totalement inédit dans la formation des prix", constate Rania Gule, analyste marchés chez XS.com.
Parallèlement, la dernière série de résultats des grands groupes financiers ne semble pas être de nature à inciter les investisseurs à pousser les indices beaucoup plus haut après les nouveaux records établis lundi.
Bank of America, le deuxième établissement bancaire des Etats-Unis en termes de capitalisation, a dépassé les attentes au 4ème trimestre, ce qui n'empêchait pas son titre de perdre du terrain (-1,5%) en cotations avant-Bourse.
Même punition pour Wells Fargo, qui cède 2,4% en préouverture bien que la banque californienne ait dévoilé des résultats trimestriels meilleurs que prévu, même si ses revenus ont légèrement déçu.
Seul Citigroup s'en sort, le groupe new-yorkais ayant réussi à faire mieux que prévu sur les trois derniers mois de l'année, en dépit des provisions comptabilisées sur sa filiale russe AO Citibank, en cours de cession. Le titre progressait de 1,6% en transactions électroniques.
Au-delà de ces résultats diversement accueillis, les yeux des marchés restent également rivés sur les indicateurs économiques.
La hausse des prix à la production (PPI) est ainsi restée contenue au mois de novembre, affichant une hausse de 0,2% d'un mois sur l'autre, un chiffre susceptible de rassurer les opérateurs après le ralentissement de l'inflation CPI annoncée hier.
Cela devrait encourager la Réserve fédérale à baisser ses taux par deux fois cette année, comme prévu par le marché.
Sur le plan de la consommation, les ventes au détail ont rebondi de 0,6% en novembre, contre un consensus de 0,5%, après une baisse de 0,1% le mois précédent.
Les rendements obligataires s'inscrivent en légère hausse après ces indicateurs allant dans le sens d'un atterrissage en douceur et d'une poursuite de la normalisation de la politique monétaire de la Fed. Le rendement des Treasuries à dix ans perd 1,1 point de base à 4,16%.
Le dollar recule en conséquence, ce qui permet à l'euro de remonter au seuil de 1,1660 face au billet vert.
Le baril continue d'avancer avec les troubles en Iran, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progressant de 1,1% à 61,8 dollars, au plus haut depuis la fin octobre.
A lire aussi
-
Le chef de l'aviation civile grecque a démissionné mercredi après une récente panne majeure à l'aéroport d'Athènes provoquée par des systèmes de communication obsolètes et qui a conduit à la fermeture de l'espace aérien grec durant plusieurs heures. Le dirigeant ... Lire la suite
-
La compagnie aérienne Ryanair a annoncé mercredi envisager de réduire ses capacités en Belgique à partir de fin 2026, notamment sur son hub très fréquenté de Charleroi, reprochant aux autorités belges une série de taxes "stupides" de nature à réduire le trafic. ... Lire la suite
-
Une grue s'est effondrée mercredi sur un train de passagers en Thaïlande, un accident spectaculaire qui a fait au moins 32 morts et des dizaines de blessés, selon le dernier bilan des autorités locales. L'énorme grue était utilisée sur le chantier d'un vaste projet ... Lire la suite
-
Une grue s'est effondrée mercredi sur un train de passagers en Thaïlande, un accident spectaculaire qui a fait au moins 32 morts et des dizaines de blessés, selon le dernier bilan des autorités locales.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer