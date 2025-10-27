Wall Street portée par l'hypothèse d'une détente commerciale

Un opérateur à la Bourse de New York, le 13 octobre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évolue en hausse lundi, soutenue par la perspective d'un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine, à l'entame d'une semaine marquée par la réunion de la Réserve fédérale (Fed) et de nombreux résultats d'entreprises.

Vers 14H05 GMT, le Dow Jones gagnait 0,64%, l'indice Nasdaq prenait 1,54% et l'indice élargi S&P 500 avançait de 0,97%.

"L'un des moyens les plus sûrs de relancer ce marché est de diffuser des informations positives sur les négociations commerciales, ce qui est intéressant car nous ne savons vraiment pas ce qui se passe dans ces négociations tant qu'un accord n'est pas signé", commente auprès de l'AFP Steve Sosnick, d'Interactive Brokers.

Le ministre américain des Finances Scott Bessent a annoncé dimanche que Pékin envisageait de retarder la mise en place de restrictions à l'exportation des minéraux rares et de reprendre l'achat de soja aux Etats-Unis.

En retour, Washington renoncerait à infliger 100% de droits de douane supplémentaires sur les marchandises chinoises.

"Je pense que nous allons trouver un accord", a dit lundi Donald Trump depuis le Japon, en vantant sa relation empreinte de "respect" avec le président chinois Xi Jinping. Les deux dirigeants doivent se rencontrer jeudi.

Le marché estime que "la plupart des informations sont davantage une excuse pour se redresser" qu'autre chose juge Steve Sosnick.

D'ailleurs, la place américaine "ignore assurément le fait qu'il y aura des droits de douane supplémentaires de 10% sur les produits canadiens", en raison d'une brouille entre Ottawa et Washington autour d'une publicité qualifiée par Donald Trump d'"acte hostile".

En parallèle, Wall Street attend avec optimisme la réunion du comité de politique monétaire de la banque centrale américaine, qui débutera mardi. Le lendemain, la Fed devrait abaisser ses taux directeurs d'un quart de point de pourcentage, selon les prévisions des analystes.

"C'est également la semaine la plus importante pour les résultats d'entreprises", assure Steve Sosnick.

Les performances financières des géants technologiques Microsoft , Alphabet (Google), Meta, Apple et Amazon sont notamment attendues.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l’État américain se tendait à 4,03% contre 4,00% à la clôture vendredi.

Ailleurs à la cote, les sociétés minières étaient plombées par le possible délai des restrictions chinoises sur les exportations de terres rares.

United States Antimony lâchait 18,50%, Critical Metals 17,50%, USA Rare Earth perdait 12,09% et MP Materials 7,41%.

Les valeurs liées à l'or glissaient en raison de la baisse des cours du métal précieux: Newmont reculait de 4,50%, Coeur Mining de 3,94% et Barrick Mining perdait 2,37%.

Le spécialiste des composants électroniques Qualcomm (+8,36% à 183,05 dollars) était recherché après avoir annoncé la sortie de nouvelles puces dédiées à l'intelligence artificielle (IA), dans une volonté de concurrencer les géants Nvidia et AMD.

Le géant américain des boissons non alcoolisées Keurig Dr Pepper (+5,73% à 28,73 dollars) était porté par un troisième trimestre meilleur qu'attendu, avec notamment un chiffre d'affaires de 4,31 milliards de dollars (contre 4,15 milliards anticipé par les analystes). L'entreprise a aussi relevé ses perspectives pour l'année complète.

