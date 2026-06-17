Wall Street plonge en raison des anticipations d'une hausse des taux de la Fed cette année

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* Les indices reculent: Dow Jones -0,98 %, S&P 500 -1,21 %, Nasdaq -1,34 %

* Tous les secteurs de l'indice S&P 500 passent dans le rouge après la réunion de la Fed

* La Fed maintient ses taux inchangés et laisse entrevoir des hausses plus tard dans l'année

* Les banques régionales et l'ETF du secteur immobilier sous-performent après la réunion

(Mise à jour avec les cours de clôture définitifs et le volume des échanges) par Sinéad Carew et Sruthi Shankar

Le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé en baisse de plus de 1 % mercredi, les investisseurs pariant que la prochaine décision de la Réserve fédérale serait une hausse des taux après que le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, eut souligné la nécessité de maîtriser l’inflation et que d’autres responsables de la politique monétaire eussent prévu une hausse des taux d’intérêt plus tard dans l’année.

La Fed a laissé ses taux inchangés, comme prévu, mais les nouvelles projections trimestrielles ont révélé que neuf responsables de la banque centrale s’attendent à au moins une hausse des taux d’ici fin 2026 pour lutter contre la hausse de l’inflation. Le communiqué de politique monétaire a supprimé les formulations précédentes qui laissaient entrevoir la possibilité de baisses de taux cette année.

Lors de sa première réunion en tant que président de la Fed, Kevin Warsh a déclaré aux journalistes que la banque centrale veillerait à la stabilité des prix. Rompantavec les pratiques antérieures des dirigeants de la Fed, Kevin Warsh n’a pas présenté de projection sur l’évolution des taux d’intérêt dans le cadre des prévisions trimestrielles .

Les observateurs s’attendaient largement à ce que les responsables maintiennent les taux d’intérêt inchangés dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 %, alors qu’ils étaient confrontés aux pressions inflationnistes liées à la flambée des prix du pétrole pendant la guerre en Iran.

À l’issue dela réunion, les contrats à terme sur les taux d’intérêt américains à court terme tablaient davantage sur une hausse des taux par la Réserve fédérale dès septembre que sur le maintien des taux à leur niveau actuel, selon l’outil FedWatch du CME Group . Les paris sur un maintien des taux à leur niveau actuel d’ici la fin de l’année s’établissaient à environ 13 %, contre 40 % mardi.

“Le communiqué de la Fed et les commentaires du président Warsh lors de la conférence de presse affichaient clairement une orientation restrictive. Le principal enseignement, à mon avis, réside dans l’accent mis par la Fed sur son engagement en faveur de la stabilité des prix et dans ses remarques concernant l’inflation”, a déclaré Michael James, directeur général et trader en actions chez Rosenblatt Securities.

Kevin Warsh a également évoqué un “nouveau chapitre” pour la Fed et annoncé un vaste projet visant à réexaminer les aspects clés de l’élaboration de la politique monétaire de la banque centrale. Il a déclaré qu’il souhaiterait que les marchés financiers évaluent les titres en fonction de leur propre interprétation des données économiques, plutôt que d’essayer de les évaluer en fonction de ce qu’ils pensent que les responsables de la banque centrale pensent.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 507,12 points, soit 0,98 %, pour clôturer à 51.492,55, après deux séances consécutives de clôture à des niveaux records. Le S&P 500 .SPX a perdu 91,25 points, soit 1,21 %, à 7.420,10, et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 354,69 points, soit 1,34 %, à 26.021,66.

Les 11 principaux indices sectoriels du S&P 500 ont tous clôturé en baisse après la réunion. L'indice des services de communication .SPLRCL a enregistré la plus forte baisse, avec une perte d'environ 3 %. Le secteur industriel .SPLRCI a affiché la meilleure performance, terminant en baisse de 0,1 %. Les banques régionales ont sous-performé les grandes banques, l'indice KBW Regional Banking .KRX clôturant en baisse de 1,8 % contre un recul de 0,2 % pour l'indice bancaire du S&P 500

.SPXBK .

Michael James, de Rosenblatt, a fait remarquer que les banques régionales seraient davantage pénalisées par la hausse des taux. Il a également souligné la baisse de 2,3 % de l’ETF State Street SPDR S&P 500 Homebuilders XHB.N , la hausse des taux ayant également tendance à peser sur le secteur immobilier.

L’indice de volatilité du Cboe .VIX a clôturé en hausse de 2 points à 18,44, enregistrant ainsi sa plus forte progression journalière en quatre jours.

Les mouvements boursiers avaient été modérés avant la réunion de la Fed. Les principaux indices de Wall Street avaient fortement rebondi de jeudi à lundi, les cours du pétrole ayant chuté après l’annonce par le président Donald Trump d’un accord de paix préliminaire entre les États-Unis et l’Iran. Les cours du pétrole ont légèrement remonté mercredi après que Donald Trump a déclaré que l’accord avec l’Iran n’était pas définitif et que la guerre pourrait reprendre s’il n’était pas satisfait.

O/R

Plus tôt dans la journée, des données économiques ont montré que les ventes au détail aux États-Unis avaient progressé plus que prévu en mai, les ménages ayant acheté davantage de voitures et d’autres véhicules malgré la hausse des prix de l’essence.

Au niveau des valeurs individuelles,l’action de SpaceX

SPCX.O , la société spatiale et d'IA d’Elon Musk, a clôturé en baisse de 4,9 %, enregistrant ainsi son premier recul depuis son introduction en bourse vendredi.

Le titre CME Group CME.O a reculé de 3,5 % après que l’opérateur boursier a annoncé que son directeur général, Terry Duffy, quitterait ses fonctions le 1er mars pour occuper le poste de président exécutif.

Le cours BIRD.O de l'action Allbirds a bondi de 39 % après que le fabricant de chaussures, devenu une entreprise spécialisée dans l'IA, a changé de nom pour devenir Smartbird et nommé Nadia Carlsten, ancienne cadre d'Amazon AMZN.O , au poste de directeur général.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été 2,62 fois plus nombreux que ceux en hausse, avec 282 nouveaux plus hauts et 131 nouveaux plus bas. Sur le Nasdaq, 1.778 titres ont progressé et 3.131 ont reculé, les titres en baisse étant 1,76 fois plus nombreux que ceux en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 27 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 18 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 86 nouveaux plus hauts et 117 nouveaux plus bas.

Sur les places boursières américaines, 23,66 milliards d’actions ont changé de mains, contre une moyenne de 21,07 milliards au cours des 20 dernières séances.