Wall Street plombée par les taux souverains, Trump met la pression sur l'Iran

Un peu plus d'une heure après l'ouverture de Wall Street, les indices américains sont dans le rouge : -0,3% pour le Dow Jones, -0,8% pour le S&P 500 et même -1,4% pour le Nasdaq Composite. L'absence d'avancée sur le dossier iranien et l'envolée des taux souverains pèsent sur les marchés actions.

Malgré l'absence de progrès au Moyen-Orient, Donald Trump tente de maintenir une pression maximale sur Téhéran. Dans la nuit, le locataire de la Maison-Blanche a assuré avoir renoncé à de nouvelles frappes après des échanges avec ses homologues saoudien et émirati et l'émir du Qatar.

"Par respect pour les dirigeants susmentionnés, j'ai donné instruction [...] de ne pas procéder à l'attaque prévue contre l'Iran demain [soit aujourd'hui]. Je leur ai également demandé de se tenir prêts à lancer une offensive d'envergure contre l'Iran, à tout moment, si aucun accord acceptable n'est trouvé."

Pour l'heure, cette stratégie de fermeté n'a toutefois pas permis d'obtenir d'avancée concrète. Téhéran continue de plaider pour une solution régionale et rappelle, par la voie de l'Ambassade iranienne à Paris, son opposition à la présence de forces extrarégionales dans la région. Selon la République islamique, les discussions engagées avec plusieurs puissances asiatiques, dont la Chine, pourraient favoriser l'émergence d'un ordre plus stable et plus équilibré dans le golfe Persique.

En attendant, le détroit d'Ormuz reste toujours congestionné avec seulement trois passages de navires au cours des 24 dernières heures, selon les sites spécialisés. Le commandement central des USA a par ailleurs déclaré que ses forces avaient redirigé 88 navires commerciaux et en avaient mis hors service quatre depuis l'entrée en vigueur du blocus américain contre l'Iran le 13 avril.

De son côté, l'OTAN a indiqué envisager un déploiement à Ormuz si le détroit n'est pas ouvert d'ici juillet.

Tout ces éléments tendent à renforcer les cours du pétrole : le WTI progresse de 1,2%, autour des 103,4 USD le baril.

Par ailleurs, des analystes chiffrent déjà à plusieurs dizaines de milliards de dollars le coût de l'intervention américaine dans le Golfe. Le président du Parlement iranien a d'ailleurs mis en avant le caractère "insensé" de financer ce "spectacle grotesque dont le seul résultat sera de déclencher une nouvelle crise financière mondiale", surtout avec des taux souverains aussi élevés.

Taux souverains sous pression

Les marchés obligataires sont en effet sous pression, surtout après la parution, en fin de semaine dernière, de chiffres de l'inflation aux Etats-Unis qui se sont révélés supérieurs aux attentes.

"En mars, les achats nets de bons du Trésor américain ont été le fait d'investisseurs privés. Les investisseurs institutionnels ont vendu des bons du Trésor américain à long terme pour le deuxième mois consécutif et, depuis le début de l'année, les achats nets d'actions américaines sont restés relativement faibles", analyse Goldman Sachs.

Le rendement des US T-Bonds à 10 ans atteint désormais 4,62%, un niveau inédit depuis janvier 2025 et supérieur à la prévision de 4,50% formulée par UBS... pour le 2e trimestre.

Dans le même temps, les taux réels américains à 5 ans ont progressé de 33 points de base depuis le début du mois de mai. Toujours selon UBS, "les investisseurs demandent désormais une rémunération plus importante pour détenir des actifs de duration longue".

Le rendement du "30 ans" US est aussi à son plus haut niveau depuis 2007, à 5,177%.

Les valeurs en mouvement

Dans l'actualité des entreprises, Delivery Hero annonce qu'Uber ( 0,7%) a acquis des actions et des instruments supplémentaires dans le groupe. Uber détient désormais 19,5% du capital émis par Delivery Hero, auxquels s'ajoutent 5,6% sous forme d'options.

HSBC réaffirme sa recommandation "achat" sur Nvidia (-1,3%) et relève son objectif de cours de 295 USD à 325 USD, à l'approche de la publication des résultats du 1er trimestre 2027 du spécialiste des puces pour l'IA, attendus mercredi 20 mai après la clôture des marchés.

Home Depot (-0,6%) a annoncé un chiffre d'affaires de 41,8 MdsUSD au titre du premier trimestre de l'exercice 2026, soit une hausse de 1,9 MdUSD, ou 4,8%, par rapport à la même période un an plus tôt.

Enfin, l'équipementier sportif Amer Sports ( 4,8%) a relevé ses prévisions pour 2026 après un solide début d'exercice porté par la dynamique de ses principales marques : Arc'teryx, Salomon et Wilson.

Sur le front des statistiques, les marchés ont pris connaissance à 14h30 du taux d'inflation au Canada pour le mois d'avril. Celui-ci ressort à 2,8%, légèrement en dessous des attentes du consensus, fixé à 3,1%.

Par ailleurs, attendues en progression de l'ordre de 1% selon le consensus, les promesses de ventes de logements aux Etats-Unis ont augmenté de 1,4% en avril par rapport au mois précédent, selon les données de la National Association of Realtors (NAR).