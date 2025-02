Wall Street: peu de changement après un long week-end information fournie par Cercle Finance • 18/02/2025 à 15:17









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en légère hausse mardi après un week-end prolongé pour cause de jour férié, les investisseurs semblant rassurés par l'absence de développements défavorables sur le front commercial.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,1% à 0,5%, annonçant un début de séance dans le vert.



Les marchés d'actions américains avaient rebondi la semaine passée, signant des gains compris entre 0,6% (Dow Jones) et 2,6% (Nasdaq) dans un contexte d'optimisme concernant les chances d'un prochain cessez-le-feu en Ukraine.



Avec un gain de 1,5%, le S&P 500 est revenu à quelques points de son précédent record historique, établi il y a trois semaines à peine.



En l'attente de nouvelles sur les questions commerciales après le week-end plutôt calme du 'Presidents Day', les investisseurs ont porté leur attention ce matin sur l'indice Empire State de la Fed New York.



Cet indicateur - qui mesure l'activité manufacturière dans la région de New York - a grimpé de 18 points en février pour ressortir en terrain légèrement positif, à +5,7.



Les intervenants attendent par ailleurs les 'minutes' de la Fed, qui seront publiées demain, en espérant pouvoir se faire une idée plus précise quant à la réflexion de cette dernière sur le calendrier de son assouplissement monétaire.



Pour mémoire, la réunion des 28 et 29 janvier avait débouché sur un 'statu quo' sur les taux d'intérêt.



La banque centrale américaine avait alors manifesté son intention de prendre son temps, à la fois pour analyser les implications des politiques de la nouvelle administration Trump et pour constater de nouveaux progrès en termes de désinflation.



Un certain calme prévaut sur le marché des changes, caractérisé depuis plusieurs mois par un raffermissement du dollar, ce qui fait refluer l'euro autour de 1,0440.



Du fait du retour de l'appétit pour le risque, qui profite aux actions, les achats de bons du Trésor restent limités, leur caractère de 'valeur refuge' attirant moins les investisseurs.



Sur le marché pétrolier, les cours résistent malgré la perspective d'un accord de paix en Ukraine, qui pourrait s'accompagner d'une levée sur le pétrole russe et donc d'une augmentation de l'offre.



Le WTI américain rebondit de 0,4% à 71,1 dollars après la frappe d'un oléoduc russe par des drones ukrainiens, qui pourrait réduire de 30% les exportations de pétrole du Kazakhstan.





