Wall Street pénalisé par le secteur bancaire et la technologie
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 22:11
Wall Street marque le pas ce mercredi, pénalisée par deux de ses piliers traditionnels. Le S&P 500 a cédé 0,53% pour s'établir à 6 926,6 points, le Dow Jones a légèrement reculé de 0,09% à 49 149,6 points, tandis que le Nasdaq 100 a accusé une baisse plus marquée de 1,07% à 25 465,9 points, sous la pression persistante du secteur technologique.
Les valeurs bancaires ont particulièrement pesé sur la tendance. Wells Fargo a chuté de 4,61% après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes, pénalisé notamment par une activité d'investissement bancaire jugée trop faible. Bank of America, malgré des résultats supérieurs aux prévisions pour le quatrième trimestre, a vu son action reculer de 3,71%. Son directeur général, Brian Moynihan, s'est toutefois voulu rassurant, affichant son optimisme quant aux perspectives de l'économie américaine à l'horizon 2026. Citigroup a également souffert, le titre abandonnant 3,37% après l'annonce d'une perte nette de 1,1 milliard de dollars liée à la cession programmée de ses activités en Russie.
Sur le plan macroéconomique, les indicateurs publiés ont envoyé des signaux plus contrastés. Les ventes de logements anciens aux États-Unis ont atteint en décembre leur niveau le plus élevé depuis près de trois ans, soutenues par un repli des taux hypothécaires. Dans le même temps, les ventes au détail ont progressé plus fortement qu'anticipé en novembre, tirées par les dépenses liées aux véhicules et aux carburants, selon des données gouvernementales publiées mercredi.
Ces statistiques confortent l'idée d'une économie américaine encore résiliente et renforcent les anticipations d'un statu quo monétaire lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale, prévue en janvier.
A lire aussi
-
Venezuela: première conversation téléphonique entre Trump et la présidente par interim qui promet une nouvelle ère
Donald Trump et la présidente vénézuélienne par intérim Delcy Rodriguez ont deux deux annoncé mercredi avoir eu une "longue conversation" - la première rendue publique depuis la capture de Nicolas Maduro le 3 janvier -, le début d'une "nouvelle ère" selon Mme Rodriguez. ... Lire la suite
-
Quatre astronautes ont quitté mercredi la Station spatiale internationale (ISS) de manière anticipée en raison d'un problème de santé affectant l'un d'entre eux, une situation inédite dans l'histoire du laboratoire orbital. Ce retour vers la Terre avec plusieurs ... Lire la suite
-
par Caroline Valetkevitch La Bourse de New York a fini en baisse mercredi, le Nasdaq enregistrant le plus fort repli, dans le sillage du recul des titres technologiques alors que les investisseurs se sont tournés vers des secteurs plus défensifs, tandis que les ... Lire la suite
-
L'UE et le Royaume-Uni ont salué mercredi avec prudence des mesures supplémentaires, non précisées, qu'auraient prises le réseau social X pour bannir les images sexualisées de femmes et d'enfants créées avec son assistant IA Grok, désormais dans le viseur du procureur ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer