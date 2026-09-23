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Wall Street passe dans le rouge alors que le rendement de référence des bons du Trésor atteint son plus haut niveau depuis 19 ans
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 22:22
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les principaux indices boursiers américains clôturent en baisse; le Nasdaq termine en recul d'environ 1,1%

* Le secteur des services de communication affiche la plus forte baisse parmi les secteurs du S&P 500; l'énergie est le seul à progresser

* Le dollar s'apprécie d'environ 0,6%; le brut américain progresse d'environ 2,5%; l'or recule de plus de 1,5%; le bitcoin recule de plus de 2%

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans bondit à environ 5,10%, après avoir atteint un plus haut en séance à 5,135%

23 septembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

WALL STREET DANS LE ROUGE ALORS QUE LE RENDEMENT DE RÉFÉRENCE DES BONS DU TRÉSOR ATTEINT SON PLUS HAUT NIVEAU DEPUIS 19 ANS

Wall Street a perdu du terrain mercredi, alors que les rendements des bons du Trésor américain ont flambé et que les cours du pétrole brut ont repris leur ascension apparemment sans fin.

Les trois principaux indices boursiers américains ont tous terminé dans le rouge, le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, enregistrant la plus forte baisse, clôturant en recul de 1,1% après avoir atteint des records de clôture lundi et mardi. Les petites capitalisations ont connu une journée encore plus difficile, l'indice Russell 2000 .RUT clôturant la séance en baisse de 1,8%.

Les contrats à terme sur le pétrole brut WTI CLc1 et Brent

LCOc1 du mois en cours ont clôturé en hausse de 1,8% et 3,9% respectivement, après que le président iranien Masoud Pezeshkian a déclaré devant l’Assemblée générale des Nations unies que Téhéran ne céderait jamais et a condamné la « mentalité d’intimidation » de Trump.

La guerre en Iran, qui entre désormais dans son huitième mois, a ébranlé les marchés et fait craindre que la pression à la hausse qui en résulte sur les prix de l’énergie ne se transforme en une inflation systémique plus généralisée.

Ces craintes ont incité les banques centrales du monde entier, y compris la Réserve fédérale, à resserrer leur politique monétaire en relevant les taux d’emprunt. La hausse des cours du pétrole soulève des questions quant à la durée et à l’ampleur des hausses de taux à venir.

De plus, le rapport PMI « Flash » de S&P Global a montré que l’économie américaine tourne à plein régime ce mois-ci , progressant à un rythme bien plus rapide que ne l’avaient prévu les analystes, et qu’elle est donc mieux à même d’absorber tout ce que Warsh & Co lui infligera.

Cela a, à son tour, propulsé le rendement de référence des bons du Trésor américain à son plus haut niveau depuis l’époque où « Transformers » dominait le box-office (juillet 2007).

Au niveau sectoriel, le secteur de l’énergie .SPNY a offert une rare touche de vert, tout comme l’indice S&P Software & Services .SPLRCIS , tandis que les secteurs des voyages et des loisirs .SPCOMHOTL , des compagnies aériennes .SPCOMAIR et des sociétés minières d’or et d’argent .XAU ont clairement sous-performé, chacun reculant de 3% ou plus.

Jeudi marquera la deuxième journée du sommet Trump/Xi à Washington , un rendez-vous aux enjeux majeurs et potentiellement tendu, au cours duquel les dirigeants des deux plus grandes économies mondiales devraient aborder les questions de technologie, de commerce et de tensions géopolitiques.

Sur le plan économique, outre le rapport hebdomadaire du ministère du Travail sur les demandes d’allocations chômage, le ministère du Commerce publiera jeudi ses chiffres des ventes de logements neufs pour le mois d’août.

Voici un aperçu des cours de clôture:

(Stephen Culp)

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