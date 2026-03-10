Wall Street partagée entre le discours rassurant de Trump et la réalité du terrain
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 16:07
Étonnant. Alors que Donald Trump a habitué la planète depuis un an à ses outrances, fanfaronnades et autres approximations, il aura suffi d'une déclaration incantatoire du locataire de la Maison Blanche pour rassurer les marchés : "la guerre est quasiment terminée". Une formule magique qui a aussitôt ramené le prix du WTI sous les 90 USD le baril et apporté un brin de sérénité sur les marchés. Le VIX (indice de la peur) est même retombé à 23 après avoir navigué au-delà des 30 tout le week-end
Concrètement, il reste pourtant difficile d'imaginer un apaisement politique à court terme : le détroit d'Ormuz reste congestionné et un nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, a été intronisé à Téhéran après avoir perdu ses parents, son épouse, sa soeur, son fils, sa nièce et son neveu lors de la frappe israélienne du 28 février. Dans ces conditions, il semble improbable de le voir sortir le drapeau blanc de sitôt. L'Iran a d'ailleurs fait savoir que le pays était paré à soutenir "au moins six mois de guerre intense".
Sur le terrain militaire, aucun signe d'accalmie non plus : l'Iran a décidé d'élargir la liste de ses cibles de riposte, au-delà des seules installations militaires, en incluant désormais "les infrastructures économiques stratégiques de ses agresseurs".
"Le conflit au Moyen-Orient s'est intensifié, le détroit d'Ormuz est effectivement bloqué et le nouveau pouvoir iranien a réduit les perspectives d'apaisement à court terme", soulignent ce matin les analystes de Janus Henderson.
Des conséquences économiques
Dans ce contexte, les craintes d'une hausse de l'inflation en Europe ou simplement d'une persistance prolongée de l'inflation aux États-Unis font grimper les rendements obligataires.
Le rendement des US T-Bonds à échéance 10 ans évolue à 4,11% alors que les marchés semblent écarter l'une des baisses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine qui étaient prévues d'ici la fin de l'année.
Aux États-Unis, le prix du diesel a déjà progressé de 26% en une semaine et celui de l'essence de 18%. "Tant que la sécurité du trafic maritime et les flux d'exportation ne seront pas rétablis, la volatilité devrait rester élevée sur l'ensemble des marchés énergétiques", souligne Ole Hansen, Head of Commodity Strategy chez Saxo.
Le baril de WTI évolue actuellement autour des 86 USD.
Les valeurs à suivre
Dans l'actualité des valeurs, AT&T fait part de son intention d'engager plus de 250 MdsUSD afin de "construire le meilleur et le plus grand réseau, avec les capacités et la résilience nécessaires à la prochaine ère d'innovation et de croissance économique".
Archer Aviation annonce que ses partenaires au Texas, en Floride et dans l'État de New York ont été retenus par le département américain des Transports et la Federal Aviation Administration (FAA) pour participer au programme pilote d'intégration des eVTOL (Electric Vertical Takeoff and Landing).
À l'occasion de sa publication trimestrielle, Hewlett Packard Enterprise (HPE) a fait part lundi soir d'un relèvement de sa fourchette cible de BPA ajusté (non GAAP) pour l'exercice 2025-26, à 2,30-2,50 USD contre 2,25-2,45 USD précédemment.
Enfin, Medtronic annonce un accord définitif pour acquérir Scientia Vascular, une entreprise dotée de technologies critiques et innovantes dans l'ensemble du portefeuille neurovasculaire, qui lui permettra de se renforcer dans le traitement de l'AVC.
Une statistique et des chiffres
Sur le front des statistiques, les ventes de logements existants se sont accrues de 1,7% en février par rapport au mois précédent aux États-Unis pour atteindre 4,09 millions en rythme annualisé, selon les données de la National Association of Realtors, alors que Jefferies les attendait à 3,88 millions.
Les investisseurs devront attendre demain pour connaître le taux d'inflation aux États-Unis ou le niveau des stocks de pétrole outre-Atlantique.
L'or continue à jouer son rôle de valeur refuge et évolue autour des 5 200 USD l'once ( 1,4%). Enfin, le dollar s'échange contre 0,859 EUR.
