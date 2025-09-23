Wall Street ouvre sur une note stable en attendant Powell

La Bourse de New York a ouvert presque inchangée mardi après une séance marquée la veille par l'essor du secteur technologique, tandis que les investisseurs se concentrent sur le discours du président de la Réserve fédérale (Fed) prévu dans la soirée.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 68,06 points, soit 0,15% à 46.449,60 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,02% à 6.692,70 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,04%, soit 9,81 points, à 22.779,16 points.

La Bourse de New York évolue mardi dans le calme dans les premières transactions, le Nasdaq reculant légèrement par rapport aux records enregistrés lundi après l'annonce par Nvidia

NVDA.O d'un investissement pouvant atteindre 100 milliards de dollars dans OpenAI.

Le partenariat entre le géant technologique et la startup d'intelligence artificielle, propriétaire de ChatGPT, suscite toutefois des craintes dans le secteur, les experts estimant qu'il pourrait donner aux deux sociétés un avantage déloyal sur leurs concurrents.

Sans perdre de vue la technologie, la séance sera surtout marquée par la politique économique, puisque Jerome Powell, président de la Fed, s'exprimera à 16h35 GMT sur les perspectives économiques, alors que les investisseurs assimilent une série de commentaires de responsables de la Fed, qui ne vont pas tous nécessairement dans le même sens en ce qui concerne l'évolution appropriée des taux d'intérêt.

La Fed a indiqué mercredi dernier qu'elle baisserait progressivement ses taux au cours de l'année après une première réduction de 25 points de base ce mois-ci et les analystes parient sur une baisse identique à l'issue de la prochaine réunion prévue les 28 et 29 octobre.

Cependant, des responsables de la Fed ont mis en doute lundi la nécessité de ces éventuelles nouvelles baisses dans un contexte d'inflation élevée, tandis que le nouveau gouverneur Stephen Miran a averti que la politique monétaire actuelle pourrait être trop restrictive et a plaidé en faveur d'une approche plus agressive.

Michelle Bowman, vice-présidente de la Fed chargée de la supervision, a dit mardi que l'institution pourrait arriver trop tard pour soutenir le marché du travail et pourrait devoir accélérer le rythme des baisses de taux.

"Il est temps pour le Comité d'agir de manière décisive et proactive pour faire face à la baisse du dynamisme du marché du travail et aux signes émergents de fragilité", a-t-elle dit, faisant référence au ralentissement des embauches.

Aux valeurs, Nvidia cède 1,3% après avoir pris près de 4% la veille à la faveur de l'annonce d'un investissement dans OpenAI.

Kenvue KVUE.N rebondit de 6% mardi dans les premiers échanges, au lendemain d'une chute de 7,5% en réaction aux propos du président Donald Trump qui affirme qu'il existerait un lien entre l'utilisation du Tylenol, l'analgésique en vente libre du laboratoire, et le développement de l'autisme pendant la grossesse. Cette affirmation est contestée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et par nombreux médecins.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)