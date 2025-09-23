 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 868,00
+0,58%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Bourse de Paris finit en petite hausse après des indicateurs économiques encourageants
information fournie par AFP 23/09/2025 à 18:49

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en légère progression mardi, poussée par des indices économiques plutôt optimistes pour le secteur des services en Europe.

Le CAC 40, l'indice vedette de la Bourse de Paris, a avancé de 0,54%, soit un gain de 41,91 points, pour s'établir à 7.872,02 points.

La veille, il avait perdu 0,30%, soit 23,48 points, pour s'établir à 7.830,11 points à la clôture.

L'activité économique du secteur privé dans la zone euro a atteint en septembre sa plus forte croissance depuis mai 2024, selon l'indice PMI Flash publié mardi par S&P Global.

L'indice s'est établi à 51,2 en septembre, contre 51 en août. Il s'agit du neuvième mois consécutif de hausse, et d'un sommet depuis 16 mois. Un chiffre situé sous la barre des 50 signale une baisse de l'activité. Au-dessus de ce seuil, il reflète une progression.

De nouveau, c'est l'activité dans les services qui a été le principal moteur de ce mouvement: elle a crû à son rythme le plus élevé depuis le début de l'année.

La Bourse de Paris a profité de ces chiffres car "le CAC 40 est plus exposé aux services que ses voisins européens", soutenant ainsi l'indice, explique à l'AFP Vincent Juvyns, stratégiste chez ING.

Le luxe dans le vert

Les valeurs du luxe français ont bénéficié d'une anticipation des analystes de Bank of America d'une amélioration des revenus du secteur en Europe, d'après la presse financière.

"Le luxe a fortement souffert d'une consommation pour les biens discrétionnaires peu favorable ni en Asie, ni en Europe, ni aux Etats-Unis", rappelle Vincent Juvyns, et ce, même si la clientèle du luxe "est moins sensible à la conjoncture économique". De quoi laisser un certain potentiel de hausse aux titres du secteur.

L'Oréal a pris la tête du CAC 40 mardi, grimpant de 3,51% à 374,70 euros sur la séance, suivi du géant LVMH qui termine en hausse de 3,20% à 523,20 euros. Kering a gagné 1,89% à 270 euros et Hermes a avancé de 0,90% à 2.133 euros.

Euronext CAC40

