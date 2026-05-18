Wall Street ouvre sur une note prudente face au flou diplomatique

Un opérateur à la Bourse de New York, le 14 mai 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évolue en ordre dispersé lundi, les investisseurs gardant les yeux rivés sur les taux obligataires et les prix du pétrole, alors que le statu quo diplomatique entre Washington et Téhéran se poursuit.

Vers 14H00 GMT (16H00 à Paris), le Dow Jones prenait 0,23%, le Nasdaq perdait 0,12% et l'indice élargi S&P 500 était proche de l'équilibre (+0,04%).

"Le conflit entre les États-Unis et l'Iran reste dans une impasse, ce qui paralyse le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz" par lequel transite habituellement un cinquième du pétrole mondial, notent les analystes de Briefing.com.

Donald Trump a proféré de nouvelles menaces d'anéantissement de l'Iran dimanche, déclarant qu'"il ne restera rien" du pays si Téhéran n'arrive pas rapidement à un accord avec les Etats-Unis.

Ces propos ont initialement fait grimper les prix du pétrole qui se sont depuis légèrement repliés. Vers 14H00 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord évoluait autour de 108 dollars et le West Texas Intermediate autour de 103 dollars.

A Wall Street, "l'inquiétude porte sur un effet domino: une augmentation des prix du pétrole pourrait faire grimper les chiffres de l'inflation", explique à l'AFP Sam Stovall, de CFRA. "Cela entraîne une hausse des taux obligataires", poursuit l'analyste.

Après avoir flambé en fin de semaine dernière, les taux d'intérêt des dettes de l'Etat américain se stabilisent lundi à des niveaux élevés.

Le rendement à dix ans évoluait autour de 4,58% contre 4,59% vendredi en clôture. Il s'établissait autour de 3,94% avant le début du conflit.

Côté entreprises, les opérateurs attendent la publication mercredi des résultats trimestriels de Nvidia, figure emblématique de l'engouement boursier pour les valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA).

"Au vu des performances passées" de la première capitalisation mondiale, "il est probable que les chiffres dépassent les attentes" du marché, remarque Sam Stovall.

"Mais les investisseurs sont habitués à un grand chelem. S'ils n'obtiennent donc qu'une petite victoire, ils pourraient être déçus", prévient l'analyste.

Le marché attend aussi cette semaine les performances des géants de la grande distribution Walmart et Target.

Les groupes pourraient "faire preuve de prudence dans (leurs) prévisions en raison" notamment "d'une confiance des consommateurs en berne" face à la hausse des prix, estime Sam Stovall.

Au tableau des valeurs, le producteur d'électricité Dominion (+11,48% à 68,81 dollars) s'envolait, après l'annonce de son rachat par l'énergéticien NextEra Energy (-3,95% à 89,68 dollars) pour environ 66 milliards de dollars.

Cette fusion donnera naissance à un géant de l'électricité qui permettra, entre autres, de répondre à la demande croissante des centres de données spécialisés dans l'intelligence artificielle.

La chaîne de grands magasins Macy's (+2,99% à 18,96 dollars) et la compagnie aérienne Delta Air Lines (+3,09% à 72,40 dollars) évoluaient dans le vert, profitant de l'annonce de nouveaux investissements du conglomérat Berkshire Hathaway, de l'investisseur révéré des marchés Warren Buffett.

Le laboratoire Regeneron Pharmaceuticals (-11,21% à 619,95 dollars) chutait après les résultats moins bons qu'attendu de son traitement expérimental contre le cancer de la peau lors d'essais cliniques.

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