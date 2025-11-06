 Aller au contenu principal
Wall Street ouvre sur une note prudente, digère des résultats
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 15:49

Un homme marche sur Wall Street devant la Bourse de New York

La Bourse de New York a ouvert sur de faibles variations jeudi, les investisseurs digérant une nouvelle salve de résultats d'entreprises.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones est stable, à 47.326,99 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,1% à 6.790,60 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,3%, à 23.442,38 points.

La prudence domine sur fond d'inquiétudes entourant la valorisation élevée des sociétés technologiques et de "shutdown" fédéral le plus long de l'histoire des Etats-Unis.

Washington a prévenu que le trafic aérien allait être réduit de 10% à compter de vendredi si le "shutdown", entré jeudi dans son 37e jour, se poursuit.

Concernant les droits de douane, les juges de la Cour suprême des Etats-Unis ont émis des doutes mercredi sur leur légalité, ce qui pourrait avoir des implications pour l'économie mondiale et constituer un test majeur pour le président américain.

Aux valeurs, Qualcomm abandonne 1,5%, le concepteur de puces ayant s'attendre à une possible baisse de l'activité l'an prochain avec la perte d'une partie de son contrat de fourniture à Samsung Electronics, ce qui éclipse la prévision du groupe sur un solide trimestre pour la période en cours.

Tesla avance de 0,5% alors que les actionnaires du constructeur automobile doivent se prononcer ce jeudi sur le gigantesque projet de rémunération proposé à Elon Musk, le directeur général du groupe.

Snap s'envole de 13% après avoir battu mercredi les attentes sur le chiffre d'affaires trimestriel et annoncé avoir conclu un partenariat avec Perplexity AI pour intégrer son moteur de recherche alimenté par l'intelligence artificielle (IA) dans Snapchat.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

