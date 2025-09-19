Wall Street ouvre sur de nouveaux sommets

Le panneau de Wall Street est suspendu à l'extérieur du bâtiment de la Bourse de New York

La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, touchant de nouveaux sommets, au lendemain d'une séance record pour quatre de ses principaux indices dans la perspective d'un "pivot" de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 101,07 points, soit 0,22%, à 46.243,49 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 19,12 points, soit 0,29%, à 6.651,08 points.

Le Nasdaq Composite prend 92,67 points, soit 0,41%, à 22.563,40 points.

Ces trois indices ont atteint jeudi des records en clôture, tandis que l'indice Russell 2000 des petites et moyennes capitalisations a également fini à un pic historique, les investisseurs estimant que de nouvelles baisses des taux directeurs de la Fed pourraient améliorer les perspectives des petites entreprises.

"Le virage de la Fed vers des baisses de taux, même dans un contexte d'inflation persistante, incite les marchés à parier sur un atterrissage en douceur plutôt que sur un faux pas politique", explique Matt Britzman, analyste actions chez Hargreaves Lansdown.

Malgré une séance du jour dite des "trois sorcières", avec l'arrivée à échéance d'options et contrats à terme, l'indice de la volatilité à Wall Street recule, signe de l'appétit pour le risque.

L'issue de l'entretien téléphonique entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping sur TikTok et les tensions entre les deux superpuissances pourrait modifier la tendance.

Aux valeurs, Fedex gagne 1,54% après avoir publié un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street. Son concurrent United Parcel Service (UPS) prend 0,40% avec l'abandon de son projet de rachat d'Estafeta, une entreprise mexicaine de transport de colis.

Apple avance de 1,57% avec le lancement mondial du nouvel iPhone. La longue file d'attente qui s'est formée vendredi devant le magasin phare d'Apple à Pékin est considérée comme prometteuse pour ce modèle en Chine.

Lennar recule de 5,08%, le constructeur de logements ayant fait état d'une chute de 46% de son bénéfice trimestriel en raison de pressions inflationnistes qui pèsent sur la demande.

