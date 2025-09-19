Les avions de l'Otan interceptent trois MIG-31 russes dans le ciel estonien

Deux MiG-31 de l'armée russe armés de missiles survolent la Place Rouge lors d'un défilé le 9 mai 2018 à Moscou ( AFP / Yuri KADOBNOV )

Des avions de chasse de l'Otan ont intercepté vendredi trois MIG-31 russes entrés dans l'espace aérien de l'Estonie, l'Alliance atlantique et l'Union européenne dénonçant une nouvelle "provocation" de la part de Moscou quelques jours après l'intrusion de drones russes en Pologne.

Tallinn a fait état vendredi de l'incursion de trois avions de chasse russes dans l'espace de ce pays balte, membre de l'Otan et de l'UE, dans un acte "d'une audace sans précédent".

"L'incursion a eu lieu au-dessus du golfe de Finlande, où trois avions de chasse MIG-31 de la Fédération de Russie sont entrés dans l'espace aérien estonien (...) et y sont restés pendant un total de 12 minutes", a précisé le ministère estonien des Affaires étrangères.

Selon les Forces armées estoniennes, les MIG "n'avaient pas de plan de vol et leurs transpondeurs étaient éteints".

L'Italie, qui assure depuis août pour l'Otan la "police de l'air" dans les pays Baltes, a aussitôt fait décoller ses F-35 pour les intercepter.

La porte-parole de l'Alliance Allison Hart a dénoncé sur X "un "nouvel exemple de comportement russe dangereux".

La cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas a souligné pour sa part que l'intrusion des avions russes marquait une nouvelle violation de l'espace aérien de l'UE en quelques jours et "accroît encore les tensions dans la région".

- Vers de nouvelles sanctions européennes -

La présidente de la Commission européenne a assuré à cette occasion qu'à chaque "provocation", l'UE allait répondre "avec détermination tout en investissant dans un flanc oriental plus solide".

"Alors que les menaces s’intensifient, nos pressions augmenteront également", a insisté Ursula von der Leyen, appelant les 27 à approuver rapidement le 19ème paquet de sanctions dirigés contre Moscou.

Bruxelles a proposé vendredi un 19e train de ses sanctions contre la Russie, qui devrait allonger la liste des quelque 2.500 personnes et entités déjà ciblées pour leur soutien à l'invasion de l'Ukraine.

La semaine dernière, une vingtaine de drones russes ont violé le ciel polonais.

La Pologne, pays membre de l'Otan, et ses alliés ont déployé alors des avions et d'autres moyens pour parer à la menace posée par ces appareils qui ont été soit abattus soit retrouvés, principalement dans l'est et le centre du pays, sans faire de blessés.

La Roumanie a également enregistré quelques jours plus tard l'intrusion d'un drone russe.

Le ministère estonien a indiqué vendredi avoir convoqué le chargé d'affaires de l'ambassade de Russie pour protester contre la violation de l'espace aérien du pays, quatrième du genre enregistré depuis le début de l'année.

Les pays baltes, tous soutiens fermes de l'Ukraine, mais ne disposant pas de leur propres avions de combat, ont confié la sécurité de leur ciel à d'autres alliés de l'Otan qui assument cette tâche à tour de rôle.