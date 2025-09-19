Cryptos : les marchés restent prudents après la baisse des taux de la Fed

Le Bitcoin reste stable (crédit : DR)

La réaction du bitcoin à la première baisse de taux de la Réserve fédérale depuis décembre est restée limitée. Les prix sont globalement inchangés depuis trois mois, tandis que la volatilité s'est contractée autour de 26%. Contrairement aux précédents cycles d'assouplissement, ce mouvement n'a pas déclenché de forte hausse, signe que les investisseurs ne considèrent pas encore ce pivot de la Fed comme un véritable tournant.

Les marchés à terme envisagent toujours la possibilité de trois baisses de taux cette année, mais cette réponse prudente reflète l'incertitude sur l'ampleur et la durée de cet assouplissement. Pour

l'instant, l'évolution du prix du Bitcoin suggère un marché en attente de signaux plus clairs.

Des signaux politiques mitigés

La Fed a abaissé la fourchette cible des fonds fédéraux de 25 points de base à 4-4,25%, comme largement anticipé, bien que le gouverneur Stephen Miran, proche de Donald Trump, se soit montré en faveur d'une baisse plus importante de 50 points de base. Le «dot plot» actualisé montre désormais une projection médiane de 50 points de base supplémentaires de réduction cette année, soit plus qu'auparavant, tout en maintenant le plan de baisses de 25 points de base en 2026 et 2027.

La dispersion des prévisions illustre de profondes divergences : neuf membres anticipent deux nouvelles baisses en 2025, deux n'en prévoient qu'une seule, six n'en voient aucune, et un va jusqu'à projeter 125 points de base d'assouplissement en 2025. Un autre point suggère même des taux plus élevés d'ici la fin de l'année, interprété comme une «dissidence silencieuse» probablement de Beth Hammack, présidente de la Fed de Cleveland.

En parallèle, les prévisions de croissance pour 2025 ont été relevées tandis que celles du chômage ont été abaissées. Il existe un risque accru pour l'emploi alors que l'inflation sous-jacente pourrait rester tenace. Ce paradoxe - une croissance plus forte accompagnée de nouvelles baisses de taux - suggère une orientation plus accommodante, la Fed choisissant d'assouplir malgré des pressions inflationnistes persistantes.

Pour le Bitcoin, cela renforce son attrait en tant que couverture contre la dépréciation monétaire. Mais l'absence de réaction marquée des prix montre que les investisseurs attendent encore la confirmation qu'il s'agit bien du début d'un cycle durable d'assouplissement.

