CAC 40
7 712,34
-0,40%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street ouvre stable avant une série de rendez-vous
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 15:51

La Bourse de New York a ouvert lundi sur une note globalement stable, l'attentisme prenant le pas à l'approche d'une nouvelle échéance sur les droits de douane et l'incertitude sur l'issue du sommet en Alaska entre les présidents Donald Trump et Vladimir Poutine.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 22,76 points, soit 0,05%, à 44.198,37 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 1,66 point, soit 0,03%, à 6.391,11 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 4,12 points, soit 0,02%, à 21.454,14 points.

Mardi marque la date butoir fixée par Washington à Pékin pour aboutir à un accord commercial durable. Les marchés attendent des précisions sur un éventuel accord entre la Chine et les Etats-Unis après ceux signés notamment avec l'Union européenne, la Grande-Bretagne et le Japon.

Le dossier des surtaxes intervient alors qu'un responsable américain a déclaré à Reuters que Nvidia NVDA.O et Advanced Micro Devices AMD.O avaient accepté de reverser à l'administration américaine 15% des recettes issues des ventes de semi-conducteurs avancés à la Chine, quelques jours après que le département du Commerce a commencé à délivrer des licences pour l'exportation des puces H20 de Nvidia.

L'autorisation de la vente de semi-conducteurs à la Chine était un enjeu majeur de l'accord provisoire signé entre Washington et Pékin sur les droits de douane.

Sur le plan géopolitique, Donald Trump a annoncé vendredi qu'il rencontrerait son homologue russe Vladimir Poutine le 15 août en Alaska pour des négociations visant à mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le président ukrainien, Volodimir Zelensky, exclu de ce sommet, tentait lundi de faire entendre la voix de son pays après avoir obtenu le soutien de l'Union européenne et de l'Otan.

Côté indicateur, la séance est pauvre en statistiques majeures, mais les chiffres de l'inflation américaine seront publiés mardi, ce qui pourrait donner lieu à des anticipations sur la trajectoire des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed). Les données compilées par LSEG montrent que les traders prévoient actuellement une baisse d'environ 60 points de base des coûts d'emprunt d'ici décembre.

Aux valeurs, Nvidia NVDA.O recule de près de 1% et Advanced Micro Devices (AMD) AMD.O de 0,80% en réaction à l'annonce d'un accord signé avec l'administration américaine.

Intel INTC.O prend 5,08% alors que son directeur général, dont la démission est réclamée par Donald Trump, devrait être reçu à la Maison blanche, selon une information de presse.

Côté publications financières, AMC Entertainment AMC.N bondit de 10,75, la chaîne de cinéma ayant dépassé les attentes avec le chiffre d'affaires trimestriel, tandis que C3.AI AI.N dévisse de 29,60% après de faibles résultats trimestriels préliminaires.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N3U30CS

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

AMC ENTER HLDG RG-A
3,170 USD NYSE +8,01%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
173,6201 USD NASDAQ +0,50%
C3.AI RG-A
16,085 USD NYSE -27,37%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
44 168,07 Pts Index Ex -0,02%
INTEL
20,8350 USD NASDAQ +4,44%
NASDAQ Composite
21 459,48 Pts Index Ex +0,04%
NVIDIA
182,8900 USD NASDAQ +0,10%
S&P 500 INDEX
6 393,86 Pts CBOE +0,07%
USA BENCHMARK 10A
4,251 Rates +1,04%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

