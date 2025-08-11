 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 13:59

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, secteur de la marijuana, AMC Entertainment, C3.ai, ALT5 Sigma, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,21% pour le Dow Jones .DJI , de 0,06% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,01% pour le Nasdaq

.IXIC :

* SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS - En avant-Bourse NVIDIA

NVDA.O recule de 1,8% et ADVANCED MICRO DEVICES (AMD) AMD.O de 3,3%. Les deux fabricants de puces ont accepté de reverser 15% de leur chiffre d'affaires issu de leurs ventes en Chine de semi-conducteurs destinés à l'intelligence artificielle (IA) à l'Etat américain, a déclaré dimanche à Reuters un responsable américain, confirmant une information du Financial Times. Nvidia a annoncé en juillet que Washington l'autoriserait à reprendre les ventes de ses puces H20 en Chine alors que le président Donald Trump avait restreint en avril les exportations des semi-conducteurs vers la Chine.

* INTEL INTC.O - Le directeur général du groupe, Lip-Bu Tan, doit se rendre à la Maison blanche ce lundi après que Donald Trump a réclamé la semaine dernière sa démission, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Le président américain reproche au nouveau dirigeant d'Intel ses "grandes contradictions" en raison de ses liens avec des entreprises chinoises. Intel gagne 1,6% en avant-Bourse.

* RUMBLE RUM.O bondit de 6,4% en avant-Bourse, la plate-forme vidéo et de services d'informatique dématérialisée a annoncé dimanche envisager une offre d'environ 1,17 milliard de dollars (1 milliard d'euros) sur le groupe allemand Northern Data NB2.DE .

* AMC ENTERTAINMENT AMC.N avance de 5,8% en avant-Bourse après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes.

* WESTERN UNION WU.N a annoncé dimanche son intention d'acquérir INTERMEX IMXI.O , un spécialiste des transferts d'argent vers l'Amérique latine et les Caraïbes, pour un montant d'environ 500 millions de dollars en numéraire.

* NEXSTAR MEDIA GROUP NXST.O , TEGNA TGNA.N - Le groupe de télévision Nexstar est en discussions avancées pour racheter son concurrent Tegna, a rapporté vendredi à Reuters une source au fait du dossier. L'action Tegna s'envole de 30% en avant-Bourse.

* AVANTOR AVTR.N - L'investisseur activiste Engine Capital a pris une participation dans Avantor afin de faire pression sur la société des sciences de la vie pour qu'elle envisage une cession, a rapporté le Wall Street Journal dimanche, citant des sources proches du dossier. Avantor dispose d'une capitalisation boursière de 7,84 milliards de dollars et le titre a perdu de 45% de sa valeur depuis le début de l'année, selon les données LSEG. L'action Avantor prend 10,4% en avant-Bourse.

* SECTEUR DE LA MARIJUANA - En avant-Bourse, CANOPY GROWTH

CGC.O bondit de 24,8%, CRONOS GROUP CRON.O de 22,6% et TILRAY BRANDS TLRY.O de 26,3%, tandis que SNDL SNDL.O et AURORA CANNABIS ACB.O gagnent respectivement 10,7% et 11,6%. Donald Trump envisage de reclasser la marijuana comme une drogue moins dangereuse, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

* C3.AI AI.N dévisse de près de 27% en avant-Bourse après de faibles résultats trimestriels préliminaires. D.A. Davidson a en outre rétrogradé la valeur de "neutre" à "sous-performance".

* ALT5 SIGMA ALTS.O chute de 10,3% en avant-Bourse après l'annonce par le groupe d'une émission d'actions d'un montant de 1,5 milliard de dollars et un placement privé simultané pour acheter des jetons de cryptomonnaie à World Liberty Financial.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

