Wall Street ouvre en petite hausse avant des données économiques clés

La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mardi malgré la stagnation surprise des ventes au détail pour le mois de décembre et dans l'attentes d'autres données clés sur la santé de l'économie américaine.

Dans les premiers échanges, Dow Jones .DJI gagne 0,30%, ou 152,33 points, à 50.288,20 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, prend 5,17 points, soit 0,07% à 6.969,99 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC avance de son côté de 13,39 points, soit 0,06% à 23.252,059 points.

Les ventes au détail américaines sont restées stables en décembre, ce qui laisse présager un ralentissement de la croissance des dépenses de consommation et de l'économie en général en ce début d'année. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,4%.

"Ce sont vraiment les données sur les ventes au détail qui sont inférieures aux attentes qui expliquent en partie cette faiblesse (des marchés), indiquant que l'économie n'était peut-être pas aussi forte que prévu au cours du quatrième trimestre", a déclaré Charlie Ripley, vice-président de la gestion de portefeuille chez Allianz Investment Management.

La veille, le Dow Jones a enregistré son deuxième record de clôture consécutif, tandis que le S&P 500 a terminé à quelques points de son sommet de janvier.

Malgré le repli subi la semaine dernière avec la vente massive de valeurs technologiques, le Nasdaq s'est retrouvé à environ 3% de son record historique, aidé par la diversification des achats en faveur de segments sous-évalués du marché, notamment les petites et moyennes capitalisations.

Cette semaine, l'attention se porte surtout sur les données retardées, notamment l'emploi non agricole mercredi et les chiffres cruciaux de l'inflation vendredi, qui pourraient influencer les attentes quant à la trajectoire de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Le conseiller économique de la Maison blanche, Kevin Hassett, a déclaré lundi que les créations d'emplois aux États-Unis pourraient être plus faibles dans les prochains mois en raison d'une croissance plus lente de la population active et d'une productivité plus élevée.

Les marchés s'attendent actuellement à ce que la banque centrale maintienne ses taux inchangés jusqu'en juin, date à laquelle le candidat du président Donald Trump à la tête de la Fed, Kevin Warsh, pourrait prendre ses fonctions, sous réserve de confirmation par le Sénat américain.

Les responsables de la Fed, Beth Hammack et Lorie Logan, doivent prendre la parole plus tard dans la journée de mardi.

Parallèlement, les résultats d'entreprises continuent de retenir l'attention des investisseurs.

L'action Spotify SPOT.N bondit de 15,46% après que le service suédois de streaming audio a annoncé des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre.

Coca-Cola KO.N cède 0,83% après avoir fait état d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au quatrième trimestre.

Le titre S&P Global SPGI.N chute quant à lui de 7,04% après la publication de prévisions de bénéfices pour 2026 inférieures aux estimations des analystes.

Malgré le rebond de la "tech" lundi, les valeurs de l'intelligence artificielle font l'objet d'un examen plus approfondi, les prévisions de dépenses d'investissement et les inquiétudes quant à la rentabilité pesant sur le moral des investisseurs. Le prochain test interviendra lors de la publication des résultats du géant des semi-conducteurs Nvidia

NVDA.O plus tard ce mois-ci.

(Rédigé par Twesha Dikshit et Purvi Agarwal à Bangalore, version française Kate Entringer)