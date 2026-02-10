Brésil: après un ralentissement, l'inflation sur un an accélère en janvier

( AFP / CARL DE SOUZA )

L'inflation au Brésil a accéléré à 4,44% en glissement annuel en janvier, après trois mois consécutifs de ralentissement, se rapprochant ainsi de la branche haute de la fourchette visée par les autorités, selon les chiffres officiels publiés mardi.

L'objectif fixé par la banque centrale brésilienne est d'atteindre une inflation de 3% en 2026, avec une marge de tolérance de 1,5 point.

La première économie d'Amérique latine avait terminé 2025 sur une hausse de 4,25% sur 12 mois des prix à la consommation, à l'intérieur de cette fourchette souhaitée de 1,5% à 4,5%.

L'inflation sur un mois s'est élevée à 0,33% en janvier, comme en décembre, à cause notamment d'une nette augmentation du prix des carburants (+2,14%), selon l'institut de statistiques IBGE.

Fin janvier, pour la cinquième fois consécutive, la banque centrale a maintenu son taux directeur, principal outil de contrôle de l'inflation, à 15%, l'un des plus élevés au monde.

Son comité de politique monétaire (Copom) a toutefois annoncé qu'il envisageait un éventuel "assouplissement" lors de sa prochaine réunion pour fixer ce taux, prévue en mars.

La président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, qui a d'ores et déjà fait savoir qu'il sera candidat à sa réélection en octobre, a fustigé à plusieurs reprises les taux d'intérêt élevés, estimant qu'ils entravent la croissance.

Les experts et institutions financières consultés pour le dernier bulletin hebdomadaire Focus de la banque centrale tablent sur une inflation à 3,97% en 2026.