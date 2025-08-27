 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Wall Street ouvre en petite baisse, suspendue aux résultats de Nvidia
information fournie par AFP 27/08/2025 à 15:35

Un opérateur à la Bourse de New York, le 4 août 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )



La Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi, dans l'attente des résultats trimestriels du géant des semiconducteurs Nvidia après clôture, l'un des leaders du très convoité secteur de l'intelligence artificielle (IA).

Dans les premiers échanges, le Dow Jones était proche de l'équilibre (-0,08%), l'indice Nasdaq perdait 0,13% et l'indice élargi S&P 500 reculait de 0,11%.

