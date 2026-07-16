Wall Street ouvre en ordre dispersé, vigilante sur les résultats et le Moyen-Orient

Un panneau indiquant « Wall Street » devant la Bourse de New York (NYSE), à New York

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé ‌jeudi, face à une vague de résultats financiers agrémentés d'indicateurs économiques, tandis que de potentielles avancées diplomatiques au Moyen-Orient restent ​surveillées de près.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 135,06 points, soit 0,26%, à 52.793,70 points, tandis que le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,18% à 7.558,86 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,42%, soit 111,08 points, à 26.158,15 points.

Le démarrage ​en force de la saison des résultats semestriels participe au soutien du moral des investisseurs, même si les tensions entre les États-Unis et l'Iran continuent de préoccuper.

"Même ​si la situation géopolitique peut entraîner des revers, les résultats ⁠d'entreprise devraient rester le principal moteur de la performance pour le reste de l'année", a déclaré Mark Haefele, ‌directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management.

Au Moyen-Orient, Washington et Téhéran poursuivent leurs bombardements jeudi tandis qu'une ressortissante américaine détenue depuis 2024 par l'Iran a été libérée, une décision perçue comme un ​signe d'ouverture en vue d'un accord de paix.

"La ‌saison des résultats du deuxième trimestre aux États-Unis ayant démarré sur des notes très ⁠positives, nous nous attendons à une nouvelle série de résultats solides dans les semaines à venir", a-t-il ajouté.

En plus des résultats, les opérateurs prennent également connaissance des indicateurs économiques du jour, afin d'évaluer les perspectives concernant l'inflation et la politique monétaire.

Selon l'outil ⁠FedWatch du CME, les ‌marchés anticipent actuellement une probabilité d'environ 90% que la Fed maintienne ses taux inchangés lors de sa ⁠réunion de politique monétaire de ce mois-ci.

Sur le plan des indicateurs, les conditions d'activité dans la région de Philadelphie se ‌sont améliorées en juillet, beaucoup plus que prévu, d'après l'enquête mensuelle de l'antenne locale de la Réserve ⁠fédérale, l'indice "Philly Fed" ressortant à +41,4 après +10,3 en juin.

Les inscriptions au chômage ont baissé de façon ⁠inattendue, à 208.000, lors de ‌la semaine au 11 juillet, a annoncé le département du Travail.

Les ventes au détail ont progressé de 0,2% en juin ​sur un mois, comme prévu, selon les données publiées par le ‌département du Commerce.

Aux valeurs, les semi-conducteurs prolongent leur baisse, les investisseurs se tournant vers les valeurs technologiques à très forte capitalisation et les banques à ​la suite de solides résultats.

L'action TSMC cotée aux États-Unis perd 2%, bien que le fabricant taïwanais de puces a annoncé une hausse de 77% de son bénéfice au deuxième trimestre, dépassant les attentes du marché.

Dans son sillage, Western Digital ⁠et Seagate Technology reculent respectivement de 5% et 6,2%.

UnitedHealth prend 7,7% après que le groupe a relevé jeudi ses prévisions de bénéfices pour 2026, soutenu par une maîtrise des dépenses médicales et l'amélioration du résultat d'exploitation de sa division de services de santé Optum.

GE Aerospace recule de 3,5%, bien que le constructeur de moteurs à réaction ait revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026.

Les résultats de Netflix sont attendus après la clôture.

(Rédigé ​par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)