Wall Street ouvre en ordre dispersé sur fond de prudence avec la guerre au M.-O.

La Bourse de New York a ouvert mercredi en ordre dispersé, les investisseurs restant prudents face à l'évolution de la guerre en Iran entrée dans son douzième jour et évaluant le rapport sur les prix à la consommation.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 77,02 points, soit 0,16% à 47.629,49 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, prend 0,12% à 6.789,51 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC progresse de 0,28%, soit 62,76 points, à 22.759,87 points.

Les États-Unis et Israël ont échangé de nouvelles frappes aériennes avec l'Iran à travers le Moyen-Orient mercredi, malgré les déclarations de la Maison blanche sur une fin imminente de la guerre et tandis que le ministre israélien de la Défense a assuré qu'elle n'était "pas limitée dans le temps".

Les investisseurs attendent également une annonce cruciale de l'Agence internationale de l'énergie concernant la libération des réserves de pétrole brut.

Dans le même temps, les marchés évaluent le rapport sur les prix à la consommation de février aux États-Unis, montrant une augmentation en ligne avec les attentes en février qui pourrait se poursuivre en mars compte tenu du contexte au Moyen-Orient.

"Comme nous savons que le pétrole aura un impact négatif sur les prix à la consommation, rien dans ce rapport ne me permet de changer d'avis et d'être plus optimiste quant à l'inflation. Elle augmente, et la question est de savoir de combien et pendant combien de temps", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth.

L'action Oracle ORCL.N grimpe de 13,2% après que le géant de la technologie a prédit mardi que la demande les centres de données utilisés pour l'intelligence artificielle (IA) continuerait de soutenir son chiffre d'affaires à un niveau supérieur à celui attendu par Wall Street jusqu'en 2027.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)