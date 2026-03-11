 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street ouvre en ordre dispersé sur fond de prudence avec la guerre au M.-O.
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 14:45

La Bourse de New York a ouvert mercredi en ordre dispersé, les investisseurs restant prudents face à l'évolution de la guerre en Iran entrée dans son douzième jour et évaluant le rapport sur les prix à la consommation.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 77,02 points, soit 0,16% à 47.629,49 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, prend 0,12% à 6.789,51 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC progresse de 0,28%, soit 62,76 points, à 22.759,87 points.

Les États-Unis et Israël ont échangé de nouvelles frappes aériennes avec l'Iran à travers le Moyen-Orient mercredi, malgré les déclarations de la Maison blanche sur une fin imminente de la guerre et tandis que le ministre israélien de la Défense a assuré qu'elle n'était "pas limitée dans le temps".

Les investisseurs attendent également une annonce cruciale de l'Agence internationale de l'énergie concernant la libération des réserves de pétrole brut.

Dans le même temps, les marchés évaluent le rapport sur les prix à la consommation de février aux États-Unis, montrant une augmentation en ligne avec les attentes en février qui pourrait se poursuivre en mars compte tenu du contexte au Moyen-Orient.

"Comme nous savons que le pétrole aura un impact négatif sur les prix à la consommation, rien dans ce rapport ne me permet de changer d'avis et d'être plus optimiste quant à l'inflation. Elle augmente, et la question est de savoir de combien et pendant combien de temps", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth.

L'action Oracle ORCL.N grimpe de 13,2% après que le géant de la technologie a prédit mardi que la demande les centres de données utilisés pour l'intelligence artificielle (IA) continuerait de soutenir son chiffre d'affaires à un niveau supérieur à celui attendu par Wall Street jusqu'en 2027.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N3ZZ14Q

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 572,40 Pts Index Ex -0,28%
NASDAQ Composite
22 832,01 Pts Index Ex +0,59%
ORACLE
168,225 USD NYSE +12,42%
S&P 500 INDEX
6 798,44 Pts CBOE +0,25%
USA BENCHMARK 10A
4,174 Rates +1,60%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank