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Wall Street ouvre en ordre dispersé, retour des craintes sur l'IA
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 15:48

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé, les valeurs technologiques sous pression après leurs récents gains, les investisseurs se demandant si l'IA est capable de générer une croissance significative pour le secteur, à la veille d'une journée riche en résultats des "Sept Magnifiques".

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 172,51 points, soit 0,35%, à 49.340,30 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,52% à 7.136,58 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 1,14%, soit 283,77 points, à 24.603,33 points.

Le Wall Street Journal a rapporté lundi que la start-up OpenAI n'avait pas atteint ses objectifs internes en matière d'utilisateurs hebdomadaires et de chiffre d'affaires, ce qui soulève des inquiétudes quant à la capacité de la société mère de ChatGPT à financer ses dépenses colossales en centres de données et pèse sur les valeurs technologiques.

L'action Oracle ORCL.N , dont la dépendance vis-à-vis d'OpenAI dans le domaine du "cloud computing" fait l'objet d'une attention particulière, plonge de 5% dans les premiers échanges.

Les secteur des semi-conducteurs recule également, Nvidia

NVDA.O , AMD AMD.O et Coreweave CRWV.O perdant respectivement 3%, 5% et 6,5%.

Ces baisses interviennent après le regain d'optimisme observé à la fin de la semaine dernière, sous l'impulsion d'Intel, et à quelques heures de la publication, mercredi et jeudi, des résultats trimestriels de plusieurs membres du club des "Sept Magnifiques".

Parallèlement, l'incertitude qui règne au Moyen-Orient maintient les prix du pétrole à un niveau élevé, ce qui attise les craintes d'inflation à la veille de l'annonce de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed), imposant la prudence.

Sur le reste des valeurs, Coca-Cola KO.N gagne 5,4% après avoir relevé mardi sa prévision de bénéfice annuel ajusté, misant sur une demande soutenue.

Spotify SPOT.N , qui a prévu un bénéfice opérationnel en dessous des attentes pour le trimestre en cours, perd plus de 13%.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N41B10Z

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
323,2100 USD NASDAQ -3,41%
COCA-COLA CO
78,390 USD NYSE +3,90%
COREWEAVE
105,5300 USD NASDAQ -5,83%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 141,93 Pts Index Ex -0,05%
NASDAQ Composite
24 663,80 Pts Index Ex -0,90%
NVIDIA
213,1700 USD NASDAQ -1,59%
ORACLE
166,000 USD NYSE -4,04%
S&P 500 INDEX
7 138,80 Pts CBOE -0,49%
SPOTIFY TECH
433,810 USD NYSE -12,47%
USA BENCHMARK 10A
4,413 Rates +0,92%
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