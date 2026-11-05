Wall Street ouvre en ordre dispersé, les puces et les centres de données plongent

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé jeudi, les semi-conducteurs et les opérateurs de centres de données restant affectés par les craintes d'une réglementation plus stricte du secteur de l'IA après la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 330,63 points, soit 0,62% à 53.686,75 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,17% à 7.675,76 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC abandonne en revanche 0,77% à 25.537,57 points.

L'indice phare technologique, qui avait pourtant fini en nette hausse la veille, est plus clairement affecté ce jeudi par la crainte que la nouvelle majorité au Congrès américain ne freine le développement des centres de données — un thème central de la campagne — et ne vienne ainsi ralentir un secteur clé du récent rallye boursier.

Les opérateurs de centres de données IREN IREN.O , Hut 8

HUT.O et Applied Digital APLD.O reculent encore d'entre 3% à 8% en début de séance, tandis que les entreprises de services cloud CoreWeave CRWV.O et Nebius NBIS.O perdent 5,8 et 9% respectivement.

Les fabricants de composants électroniques, indispensables au secteur de l'IA, sont également dans le rouge, Nvidia

NVDA.O abandonnant 4%, Marvell MRVL.O 7,8% et Intel INTC.O 6,3%.

Les résultats publiés par Qualcomm QCOM.O ne leur sont pas non plus favorables : l'action du groupe américain s'effondre de de plus de 10% après l'annonce, mercredi soir, de ventes de puces pour smartphones inférieures aux prévisions.

Quant aux autres valeurs, la maison de mode Ralph Lauren

RL.N recule de 3%, les investisseurs se montrant déçus par ses prévisions de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours, bien que les prévisions annuelles aient été revues à la hausse.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL5N46M12V

(Rédigé par Diana Mandiá)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|