 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street ouvre en ordre dispersé, les puces et les centres de données plongent
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 16:08

Ajouter Boursorama à vos sources

Un opérateur travaille dans la salle des marchés de la Bourse de New York (NYSE), à New York

Un opérateur travaille dans la salle des marchés de la Bourse de New York (NYSE), à New York

La Bourse de New York ‌a ouvert en ordre dispersé jeudi, les semi-conducteurs et les opérateurs ​de centres de données restant affectés par les craintes d'une réglementation plus stricte du secteur de l'IA après la victoire écrasante des démocrates ​aux élections de mi-mandat.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 330,63 points, soit 0,62% ​à 53.686,75 points et le Standard & ⁠Poor's 500, plus large, progresse de 0,17% à 7.675,76 points.

Le Nasdaq ‌Composite abandonne en revanche 0,77% à 25.537,57 points.

L'indice phare technologique, qui avait pourtant fini en nette hausse la veille, ​est plus clairement ‌affecté ce jeudi par la crainte que la nouvelle ⁠majorité au Congrès américain ne freine le développement des centres de données — un thème central de la campagne — et ne vienne ainsi ralentir ⁠un secteur clé ‌du récent rallye boursier.

Les opérateurs de centres de données IREN, ⁠Hut 8 et Applied Digital reculent encore d'entre 3% à ‌8% en début de séance, tandis que les entreprises de ⁠services cloud CoreWeave et Nebius perdent 5,8 et 9% ⁠respectivement.

Les fabricants de ‌composants électroniques, indispensables au secteur de l'IA, sont également dans le rouge, ​Nvidia abandonnant 4%, Marvell 7,8% ‌et Intel 6,3%.

Les résultats publiés par Qualcomm ne leur sont pas non plus favorables : l'action ​du groupe américain s'effondre de de plus de 10% après l'annonce, mercredi soir, de ventes de puces pour smartphones inférieures aux ⁠prévisions.

Quant aux autres valeurs, la maison de mode Ralph Lauren recule de 3%, les investisseurs se montrant déçus par ses prévisions de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours, bien que les prévisions annuelles aient été revues à la hausse.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez ​sur

(Rédigé par Diana Mandiá)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 16:21

    Les pauvres vont prendre leur revanche sur les boomers 15x plus riches qu'eux

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0408 +2,51%
SOITEC
90,32 -17,93%
CAC 40
8 201,91 +0,29%
Pétrole Brent
97,29 +2,82%
2CRSI
16,18 -9,46%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank