Wall Street ouvre en ordre dispersé, les puces et les centres de données plongent

Un opérateur travaille dans la salle des marchés de la Bourse de New York (NYSE), à New York

La Bourse de New York ‌a ouvert en ordre dispersé jeudi, les semi-conducteurs et les opérateurs ​de centres de données restant affectés par les craintes d'une réglementation plus stricte du secteur de l'IA après la victoire écrasante des démocrates ​aux élections de mi-mandat.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 330,63 points, soit 0,62% ​à 53.686,75 points et le Standard & ⁠Poor's 500, plus large, progresse de 0,17% à 7.675,76 points.

Le Nasdaq ‌Composite abandonne en revanche 0,77% à 25.537,57 points.

L'indice phare technologique, qui avait pourtant fini en nette hausse la veille, ​est plus clairement ‌affecté ce jeudi par la crainte que la nouvelle ⁠majorité au Congrès américain ne freine le développement des centres de données — un thème central de la campagne — et ne vienne ainsi ralentir ⁠un secteur clé ‌du récent rallye boursier.

Les opérateurs de centres de données IREN, ⁠Hut 8 et Applied Digital reculent encore d'entre 3% à ‌8% en début de séance, tandis que les entreprises de ⁠services cloud CoreWeave et Nebius perdent 5,8 et 9% ⁠respectivement.

Les fabricants de ‌composants électroniques, indispensables au secteur de l'IA, sont également dans le rouge, ​Nvidia abandonnant 4%, Marvell 7,8% ‌et Intel 6,3%.

Les résultats publiés par Qualcomm ne leur sont pas non plus favorables : l'action ​du groupe américain s'effondre de de plus de 10% après l'annonce, mercredi soir, de ventes de puces pour smartphones inférieures aux ⁠prévisions.

Quant aux autres valeurs, la maison de mode Ralph Lauren recule de 3%, les investisseurs se montrant déçus par ses prévisions de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours, bien que les prévisions annuelles aient été revues à la hausse.

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(Rédigé par Diana Mandiá)