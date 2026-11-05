Wall Street ouvre en ordre dispersé, les puces et les centres de données plongent

Un opérateur travaille dans la salle des marchés de la Bourse de New York (NYSE), à New York
La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé jeudi, les semi-conducteurs et les opérateurs de centres de données restant affectés par les craintes d'une réglementation plus stricte du secteur de l'IA après la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat.
Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 330,63 points, soit 0,62% à 53.686,75 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,17% à 7.675,76 points.
Le Nasdaq Composite abandonne en revanche 0,77% à 25.537,57 points.
L'indice phare technologique, qui avait pourtant fini en nette hausse la veille, est plus clairement affecté ce jeudi par la crainte que la nouvelle majorité au Congrès américain ne freine le développement des centres de données — un thème central de la campagne — et ne vienne ainsi ralentir un secteur clé du récent rallye boursier.
Les opérateurs de centres de données IREN, Hut 8 et Applied Digital reculent encore d'entre 3% à 8% en début de séance, tandis que les entreprises de services cloud CoreWeave et Nebius perdent 5,8 et 9% respectivement.
Les fabricants de composants électroniques, indispensables au secteur de l'IA, sont également dans le rouge, Nvidia abandonnant 4%, Marvell 7,8% et Intel 6,3%.
Les résultats publiés par Qualcomm ne leur sont pas non plus favorables : l'action du groupe américain s'effondre de de plus de 10% après l'annonce, mercredi soir, de ventes de puces pour smartphones inférieures aux prévisions.
Quant aux autres valeurs, la maison de mode Ralph Lauren recule de 3%, les investisseurs se montrant déçus par ses prévisions de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours, bien que les prévisions annuelles aient été revues à la hausse.
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(Rédigé par Diana Mandiá)
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