Wall Street ouvre en ordre dispersé, les détaillants au centre de l'attention en attendant Jackson Hole
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 16:25

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mardi, alors que les investisseurs analysent les résultats financiers de Home Depot pour mieux comprendre la situation des consommateurs américains et attendent avec impatience le symposium de la Réserve fédérale à Jackson Hole.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 104,36 points, soit 0,23%, à 45.016,18 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,03% à 6.447,21 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,14%, soit 30,27 points, à 21.599,51 points.

L'événement clé de la semaine sera le symposium de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui se tiendra à Jackson Hole du 21 au 23 août. Le président de l'institution Jerome Powell devrait s'exprimer vendredi sur les perspectives économiques et le cadre politique de la banque centrale.

"Le symposium de Jackson Hole apparaît comme une source potentielle de volatilité, et à l'approche de cet événement, les marchés restent prudents", observe Kyle Rodda, analyste chez Capital.com.

Les investisseurs attendent également les déclarations de Michelle Bowman, vice-présidente de la Fed chargée de la supervision, plus tard dans la journée.

Michelle Bowman, qui est pressentie pour succéder au président Jerome Powell à la tête de la banque centrale à l'issue de son mandat l'année prochaine, s'est prononcée en faveur d'au moins trois baisses des taux d'intérêt cette année afin de soutenir le marché du travail, conformément aux appels du président américain Donald Trump en faveur d'une réduction des coûts d'emprunt.

Les investisseurs ont pris par ailleurs connaissance aujourd'hui des résultats financiers du détaillant Home Depot, qui a maintenu ses prévisions annuelles et gagne 3,11%. Les résultats de son concurrent Lowe's ainsi que ceux de Walmart et Target sont attendus plus tard dans la semaine.

Intel avance de 6,45% après l'information qu'il va recevoir une injection de capital de deux milliards de dollars (1,72 milliard d'euros) de la part de Softbank Group, un vote de confiance majeur pour le fabricant américain de semi-conducteurs engagé dans un vaste plan de redressement.

En revanche, Viking Therapeutics recule de 38,66% après avoir déclaré mardi que son comprimé expérimental pour la perte de poids avait aidé des personnes obèses à perdre jusqu'à 12,2% de leur poids corporel en 13 semaines dans le cadre d'une étude intermédiaire très attendue.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

