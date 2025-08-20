A la peine, Novo Nordisk gèle les embauches

Maison-mère de l'antidiabétique Ozempic, star des réseaux sociaux, le laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk a annoncé mercredi un gel des embauches, une étape pour améliorer sa performance commerciale et optimiser la structure de ses coûts.

( AFP / SERGEI GAPON )

"Nous avons actuellement un gel des embauches dans les domaines non essentiels à l'activité", a indiqué à l'AFP un porte-parole du groupe.

Depuis 2020, le laboratoire pharmaceutique embauchait à tout va, sa masse salariale étant passée de quelque 43.700 à 78.300 employés.

En présentant les résultats semestriels du groupe, l'ancien patron Lars Fruergaard Jørgensen avait reconnu dans une interview à la télévision publique DR la nécessité "d'ajustements".

Pour les six premiers mois de l'année, le laboratoire danois a affiché de bons résultats, avec un chiffre d'affaires et un bénéfice net en hausse, mais peine à rester compétitif. Le cours de son titre, en chute libre depuis un an, s'en ressent.

Sa domination dans les traitements analogues du GLP-1 (abréviation de glugaco-like peptide 1) est mise à mal par les bons résultats de son concurrent Eli Lilly et les préparations pharmaceutiques personnalisées en officine aux Etats-Unis, qui avaient été autorisées un temps pour pallier les ruptures de stock.