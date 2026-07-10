Une plaque portant l'inscription « Wall Street » est visible sur l'étal d'un vendeur ambulant devant la Bourse de New York (NYSE), à New York.

La Bourse de New York a ‌ouvert en ordre dispersé vendredi, l'entrée au Nasdaq du fabricant de puces sud-coréen ​SK Hynix focalisant l'attention, en plus de la situation au Moyen-Orient.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 140,19 points, soit 0,27%, à 52.627,60 points et le Standard & ​Poor's 500, plus large, progresse de 0,07% à 7.549,10 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,12%, soit 30,50 points, ​à 26.176,40 points.

Les investisseurs concentrent leurs regards ⁠sur la cotation au Nasdaq de SK Hynix, l'événement faisant office d'évaluation de ‌la confiance du marché quant à la pérennité de l'essor de l'intelligence artificielle (IA).

Le fabricant sud-coréen de puces mémoire a levé environ 26,5 ​milliards de dollars (23,20 milliards ‌d'euros) en vendant ses certificats américains de dépôt (ADR) au prix ⁠de 149 dollars.

Cette opération devrait constituer la plus importante vente d’actions au monde depuis l’introduction en Bourse (IPO) record de SpaceX le mois dernier.

"L’IPO de SK Hynix aux ⁠États-Unis arrive sans doute ‌avec quelques mois de retard, car les actions des fournisseurs de ⁠puces mémoire ont reculé après une période faste en début d’année", a déclaré ‌Dan Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell.

"Cependant, la demande pour ⁠cette vente d’actions aux États-Unis s’est avérée plus forte que ⁠certains ne l’auraient prévu. ‌Cela laisse entendre que la remontée des puces mémoire pourrait simplement avoir marqué ​une pause plutôt que d’avoir atteint son ‌apogée", a-t-il ajouté.

Outre la technologie, la prudence reste de mise au vu du regain de tensions au ​Moyen-Orient, la reprise de frappes dans la région venant mettre en péril les quelques avancées diplomatiques, le président américain Donald Trump ayant déclaré en milieu ⁠de semaine que le cessez-le-feu avec l'Iran était terminé.

Aux valeurs, les semi-conducteurs sont en recul, Micron Technology et Intel lâchant respectivement 2,2% et 3,1%

Delta Air Lines perd 2,8%, la compagnie aérienne américaine ayant affiché des perspectives positives pour le reste de l'année, alors que les prix du carburant reculent.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez ​sur

(Rédigé par Coralie Lamarque)