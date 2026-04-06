Wall Street ouvre en ordre dispersé, espoir d'un cessez-le-feu au Moyen-Orient

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé lundi, les investisseurs évaluant la possibilité d'une fin prochaine du conflit au Moyen-Orient, tandis que la baisse des cours du pétrole apporte un peu de répit.

Le volume des transactions reste toutefois faible, les marchés européens et de nombreuses places financières asiatiques étant fermés ce lundi.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 33,30 points, soit 0,07% à 46.471,37 points, tandis que le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,11% à 6.589,99 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,28%, soit 60,74 points, à 21.939,92 points.

Le président américain Donald Trump, qui s'exprimera à 17h00 GMT, a déclaré à Fox ce week-end que les négociations entre Washington et Téhéran se poursuivaient, indiquant croire à la possibilité d'un accord ce lundi, ce qui maintient les investisseurs dans l'expectative après plus de cinq semaines de conflit.

Les États-Unis et l'Iran étudiaient les grandes lignes d'un plan visant à mettre fin au conflit et qui, selon une source au fait du dossier, propose un cessez-le-feu immédiat, suivi de négociations sur un accord de paix plus large qui devrait être conclu dans un délai de 15 à 20 jours.

Cependant, les déclarations du locataire de la Maison blanche sur ses plans au Moyen-Orient ont souvent été contradictoires et déconcertantes, et l'optimisme affiché ne l'a pas empêché de menacer à nouveau dimanche de détruire le réseau électrique et d'autres infrastructures civiles en Iran, réclamant la réouverture avant mardi à 20h00 (minuit GMT) du détroit d'Ormuz, dont la circulation est de facto bloquée par Téhéran depuis les premiers jours du conflit.

Le reflux des prix du pétrole offre lundi un léger répit dans des échanges qui demeurent volatils, après une nouvelle flambée lors de la séance précédente, jeudi dernier, avant le long week-end de Pâques.

Les primes au comptant du pétrole américain atteignent par ailleurs des niveaux records, tandis que la concurrence s'intensifie entre les raffineries asiatiques et européennes pour s'approvisionner et remplacer les flux de pétrole en provenance du Moyen-Orient, ont indiqué des sources du secteur à Reuters.

Sur le front macroéconomique, les investisseurs attendent la publication de l'indice ISM des services du mois de mars à 14h00 GMT, avant les chiffres de l'inflation vendredi, qui seront déterminants pour savoir si la hausse des coûts énergétiques s'est déjà répercutée sur l'ensemble de l'économie.

Aux valeurs, le laboratoire pharmaceutique Soleno Therapeutics SLNO.O , qui a annoncé son rachat par Neurocrine Biosciences NBIX.O grimpe de plus de 30% dans les premiers échanges.

Oracle ORCL.N , qui a nommé lundi Hilary Maxson au poste de directrice financière, cède 0,25%.

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(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Claude Chendjou)