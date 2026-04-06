(Actualisé avec Oracle, secteur des cryptomonnaies, Soleno Therapeutics, Goldman Sachs, contrats à terme)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,13% pour le Dow Jones

.DJI , et en hausse de 0,05% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,34% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEURS EXPOSÉS À LA CONJONCTURE - Jamie Dimon, directeur général de JP MORGAN JPM.N ,a averti lundi que la guerre en Iran risquait de provoquer des chocs sur les prix du pétrole et des matières premières, susceptibles de maintenir une inflation persistante et de pousser les taux d'intérêt plus haut que prévu actuellement par les marchés.

* SECTEUR DE L'ÉNERGIE - Les actions des principales compagnies pétrolières et gazières reculent lundi en avant-Bourse, dans le sillage de la baisse des cours du brut.

EXXON MOBIL XOM.N et CHEVRON perdent 1,4% et 1% respectivement, tandis qu'OCCIDENTAL PETROLEUM OXY.N , DEVON ENERGY DVN.N et CONOCOPHILLIPS COP.N reculent de 1,9% à 2,3%.

* SECTEUR DE LA DÉFENSE - Le président américain Donald Trump a réclamé vendredi une réduction de 10% des dépenses discrétionnaires, hors défense, pour l'exercice 2027, selon un document budgétaire de la Maison blanche.

Il souhaite également une augmentation de 500 milliards de dollars des dépenses de défense, qui passeraient ainsi d'environ 1.000 milliards de dollars en 2026 à 1.500 milliards de dollars.

* ORACLE ORCL.N a annoncé lundi avoir nommé Hilary Maxson au poste de directrice financière, avec effet immédiat. Elle rejoint l'entreprise technologique américaine à un moment où celle-ci accélère ses investissements dans les centres de données et les infrastructures pour l'IA.

* PARAMOUNT SKYDANCE PSKY.O - Le Wall Street Journal a rapporté dimanche que le géant américain du divertissement était en pourparlers pour obtenir des engagements de prise de participation d'un montant total de près de 24 milliards de dollars de la part de trois fonds souverains menés par l'Arabie saoudite, afin de soutenir son rachat de WARNER BROS DISCOVERY

WBD.O , avec lequel il a conclu en février un accord en vue d'un potentiel rachat.

SECTEUR DE L'IA - Sarah Friar, directrice financière d'OpenAI, a fait part de ses inquiétudes concernant les risques et les défis liés au projet de Sam Altman, directeur général de la start-up américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), qui prévoit de faire entrer l'entreprise en Bourse à partir du quatrième trimestre 2026 et d'investir 600 milliards de dollars sur cinq ans, a rapporté dimanche le site The Information.

* GOLDMAN SACHS GS.N - Le fonds de crédit privé de la banque américaine a indiqué que ses investisseurs avaient demandé le rachat d'un peu moins de 5% des parts au premier trimestre, demandes qui ont été satisfaites, dans un contexte d'inquiétude suite à une récente vague de demandes de retrait chez ses concurrents.

* SOLENO THERAPEUTICS SLNO.O - NEUROCRINE BIOSCIENCES

NBIX.O va acquérir le laboratoire pharmaceutique spécialisé dans les maladies rares pour 2,9 milliards de dollars en espèces, ont annoncé lundi les deux sociétés.

L'action bondit de plus de 30% en avant-Bourse.

* SECTEUR DES CRYPTOMONNAIES - COINBASE COIN.O et STRATEGY

STR.O progressent respectivement de 3,2% et 4% en avant-Bourse, dans le sillage de la hausse des cours du bitcoin (BTC=).

* PLANET LABS Labs PL.N - La société d'imagerie satellite a annoncé samedi dans un courriel adressé à ses clients qu'elle suspendait pour une durée indéterminée la diffusion d'images de l'Iran et de la région en conflit au Moyen-Orient, afin de se conformer à une demande du gouvernement américain.

* TESLA TSLA.O - L'agence américaine de sécurité routière (NHTSA) a annoncé lundi avoir clos son enquête sur la fonctionnalité dite "Actually Smart Summon, qui permet aux utilisateurs de déplacer à distance des véhicules sur de courtes distances, disant avoir constaté qu'elle n'était liée qu'à des accidents à faible vitesse n'ayant fait ni blessés ni morts.

Le groupe prévoit par ailleurs d'étendre son réseau au Japon pour compter au moins 60 concessionnaires, dans le but de devenir la première marque de voitures importées du pays à partir de l'année prochaine, a déclaré vendredi le directeur de ses opérations dans ce pays asiatique.

* UNITED PARCEL SERVICE UPS.N a annoncé dimanche avoir conclu un accord avec le syndicat International Brotherhood of Teamsters visant à limiter les indemnités de départ pour 7.500 chauffeurs, dans le cadre d'un conflit lié aux plans de réduction des effectifs de l'entreprise postale.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)