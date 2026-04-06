Russie: l'ex-gouverneur de Koursk condamné à 14 ans de prison pour corruption

Photo diffusée le 6 avril 2026 sur la chaîne Telegram officielle du Service de presse unifié du système judiciaire de la région de Koursk, montrant Alexeï Smirnov, ancien gouverneur de la région de Koursk, en Russie, pendant le verdict du tribunal de district Lénine de Koursk ( Service de presse unifié du système judiciaire de la région de Koursk / Handout )

Un ancien gouverneur de la région russe de Koursk a été condamné lundi à 14 ans de colonie pénitentiaire pour avoir touché des pots-de-vin liés à des marchés publics de construction de fortifications dans cette région frontalière de l'Ukraine.

En août 2024, à l'époque où Alexeï Smirnov en était gouverneur par intérim, les forces ukrainiennes étaient parvenues à se saisir de larges territoires de cette région de l'ouest de la Russie, avant d'en être chassées au printemps 2025.

M. Smirnov avait élu gouverneur de la région en septembre 2024 alors que l'offensive ukrainienne était en cours, puis avait démissionné en décembre. Il avait ensuite été arrêté en avril 2025.

Moscou a lancé une vaste campagne anticorruption visant de hauts responsables régionaux et militaires accusés de ne pas avoir empêché cette opération ukrainienne, survenue deux ans et demi après le début de l'offensive russe à grande échelle contre l'Ukraine.

Alexei Smirnov a été condamné à 14 ans de colonie pénitentiaire "à régime sévère" et à une amende de 400 millions de roubles (plus de 4,3 millions d'euros), a indiqué un tribunal de Koursk dans un communiqué.

M. Smirnov a été reconnu coupable, avec deux associés, d'avoir perçu l'équivalent de plus de 216.000 euros en pots-de-vin en échange d'un traitement de faveur dans l'attribution de contrats gouvernementaux de fortifications d'une valeur totale d'environ 2,16 millions d'euros.

Selon le tribunal, il a plaidé coupable.

Un autre ancien gouverneur de Koursk, Roman Starovoït, qui a dirigé la région pendant cinq ans jusqu'à quelques mois avant la percée ukrainienne, s'est suicidé l'année dernière après avoir été démis de ses fonctions de ministre des Transports. Des rumeurs circulaient alors quant à son arrestation imminente pour corruption.

L'armée russe a chassé les Ukrainiens de Koursk en avril 2025 avec l'aide de milliers de soldats nord-coréens.