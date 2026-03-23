Wall Street ouvre en nette hausse, espoirs de désescalade au Moyen-Orient

La Bourse de New York a ouvert en nette hausse lundi, portée par les déclarations du président américain Donald Trump qui a décidé de reporter de cinq jours des frappes prévues sur les sites énergétiques de l'Iran à la suite de discussions "productives" avec Téhéran.

Ces déclarations ont provoqué un vif soulagement et un retournement marqué des marchés financiers mondiaux même si elles ont été tempérées côté iranien. L'agence Fars a cité une source iranienne autorisée selon laquelle il n'y avait aucun contact direct entre Washington et Téhéran.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 1,51% à 46.265,76 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 1,36% à 6.596,00 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 1,65% à 22.006,03 points.

Avant les déclarations de Donald Trump, les contrats à terme sur les trois indices signalaient un net repli à Wall Street, dans le sillage de l'Asie et de l'Europe.

Le président américain avait lancé samedi soir un ultimatum qui donnait 48 heures aux autorités iraniennes pour rouvrir "pleinement et sans menaces" le détroit d'Ormuz, sous peine "d'anéantir" les centrales électriques iraniennes.

Face à cette menace, l'Iran avait prévenu qu'il attaquerait les centrales électriques israéliennes et celles qui alimentent les bases américaines dans le Golfe.

Dans ce contexte d'escalade des tensions, le report des frappes et l'annonce de discussions avec Téhéran par Donald Trump, en vue d'une résolution "totale" du conflit, a donc suscité un soulagement certain même si la prudence reste de mise.

Les cours du brut reculent fortement, ce qui plombe le secteur à la Bourse de New York. Exxon Mobil XOM.N perd 1,84%, Chevron CVX.N cède 1,14% et Occidental Petroleum OXY.N recule de 2%.

En revanche, les compagnies aériennes progressent: American Airlines AAL.N grimpe de plus de 4%, tout comme United Airlines UAL.N .

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(Rédigé par Blandine Hénault)