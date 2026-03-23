Merz "reconnaissant" envers Trump d'avoir annoncé le report de frappes contre les centrales iraniennes

Le chancelier allemand Friedrich Merz le 23 mars 2026, à Berlin ( AFP / Tobias SCHWARZ )

Le chancelier allemand Friedrich Merz a exprimé lundi sa reconnaissance envers le président américain, après sa décision de reporter des frappes contre les centrales électriques iraniennes et d'ouvrir la voie vers des discussions directes avec Téhéran.

"Je suis reconnaissant que (Donald Trump) ait déclaré aujourd'hui qu'il reportait cela de cinq jours, et qu'il ait désormais aussi ouvert la possibilité de contacts directs et immédiats avec la direction iranienne", a déclaré le chancelier, lors d'une conférence de presse.

M. Merz, qui avait parlé dimanche au locataire de la Maison Blanche, a dit avoir alors exprimé à M. Trump sa "préoccupation" après que ce dernier eut fixé à 23H44 GMT lundi un ultimatum exigeant de l'Iran qu'il rouvre le détroit d'Ormuz, faute de quoi les centrales électriques du pays seraient bombardées.

Donald Trump a finalement fait état lundi, dans un spectaculaire volte-face, de "très bonnes et productives discussions pour une cessation totale" des hostilités avec l'Iran. Mais les médias locaux ont démenti peu après de telles négociations.

M. Merz a pour sa part déclaré avoir proposé à M. Trump d'utiliser les contacts de l'Allemagne au Moyen-Orient pour "parvenir le plus rapidement possible à un cessez-le-feu dans la région".

L'Allemagne, dont l'économie est en crise depuis trois ans, craint, comme une grande partie du monde, d'être précipitée dans une situation économique encore plus grave du fait de l'envolée des prix des hydrocarbures.

En cause, le blocage par Téhéran, depuis que les Etats-Unis et Israël ont lancé leur assaut, du détroit d'Ormuz, voie stratégique pour l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz.