Une nouvelle baisse des taux pourrait être une erreur tant que l'inflation reste élevée, selon Austan Goolsbee

Le président de la Réserve fédérale de Chicago Austan Goolsbee

Le président de la Réserve fédérale de Chicago, Austan Goolsbee, a mis en garde jeudi contre de nouvelles baisses des taux d'intérêt tant que l'inflation restera supérieure à l'objectif de 2% fixé par la banque centrale, d'autant plus que le marché du travail ne montre que de légers signes de ralentissement.

"Je reste fondamentalement optimiste et pense que nous allons découvrir que nous n'avons pas quitté la bonne voie et que les taux peuvent baisser", a déclaré Austan Goolsbee aux journalistes après un événement à Grand Rapids, en référence à une trajectoire optimale dans laquelle le marché du travail reste sain et l'inflation se rapproche de l'objectif de 2% ciblé par la Fed.

Les droits de douane imposés par la Maison blanche aux principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis n'ont pas entraîné une hausse de l'inflation aussi importante que ce qui était redouté, et leur impact s'est principalement limité aux prix des biens, plutôt que d'exercer une pression plus générale sur les prix, a ajouté le banquier central.

Cependant, il continue de craindre que cela se produise et appelle à la prudence.

"Je veux que nous soyons vigilants, et cela m'amène à penser qu'imposer des coupes budgétaires importantes avant de savoir si l'inflation va s'arrêter là et avant de savoir si cette inflation va persister comporte un risque d'erreur", a-t-il déclaré.

La Fed a réduit son taux directeur d'un quart de point de pourcentage la semaine dernière, et bien que les prévisions de la banque centrale penchent en faveur de nouvelles baisses des taux cette année, certains de ses membres ne pensent pas qu'un nouvel assouplissement soit souhaitable.

Selon Austan Goolsbee, la politique de la Fed a été "légèrement restrictive, modérément restrictive", et pas suffisamment restrictive pour nécessiter un assouplissement rapide, comme l'a affirmé le nouveau gouverneur de la Fed, Stephen Miran, qui a dit jeudi que l'économie américaine était plus vulnérable aux chocs en raison des taux d'intérêt élevés basés sur des préoccupations inflationnistes infondées.

"Si des taux excessivement restrictifs poussaient l'économie vers la récession, on pourrait penser que les parties cycliques et sensibles aux taux d'intérêt de l'économie le montreraient, à la manière d'un canari dans une mine de charbon", a-t-il déclaré.

"Je me sens à l'aise [...] avec une réduction progressive pendant que nous continuons à rassembler des informations pour nous assurer que nous ne nous sommes pas éloignés de notre objectif", a-t-il dit.

